XboxDynasty: Umfrage: Transparenz oder Marketing beim Xbox Games Showcase?

PlayStation-Logos beim Xbox Games Showcase? Transparent oder ein No-Go? Was meint ihr?

Derzeit wird viel darüber diskutiert, ob beim Xbox Games Showcase 2026 im Juni auch PlayStation- und Nintendo Switch 2-Logos eingeblendet werden sollten, wenn ein Spiel für mehrere Plattformen erscheint.

Während Sony bei seinen PlayStation-Showcases andere Plattformen komplett ausblendet und erst später bekannt wird, dass ein Titel auch für Xbox, PC oder Nintendo erscheint, setzt Microsoft zuletzt verstärkt auf Transparenz und zeigt direkt, für welche Plattformen ein Spiel veröffentlicht wird.

Doch genau das sorgt innerhalb der Xbox-Community gerade für Diskussionen. Einige begrüßen die Offenheit, andere finden, dass ein Xbox-Showcase ausschließlich Xbox in den Mittelpunkt stellen sollte.

Was meint ihr?

Sollte Microsoft bei Xbox-Showcases weiterhin alle Plattformen offen anzeigen oder sich ausschließlich auf das Xbox-Ökosystem konzentrieren?

Team Transparenz: Alle Plattformen sollten direkt gezeigt werden

Alle Plattformen sollten direkt gezeigt werden Team Xbox First: In einem Xbox-Showcase haben andere Logos nichts verloren

In einem Xbox-Showcase haben andere Logos nichts verloren Team Egal: Hauptsache die Spiele sind gut

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