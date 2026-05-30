XboxDynasty: Umfrage: Transparenz oder Marketing beim Xbox Games Showcase?

Derzeit wird viel darüber diskutiert, ob beim Xbox Games Showcase 2026 im Juni auch PlayStation- und Nintendo Switch 2-Logos eingeblendet werden sollten, wenn ein Spiel für mehrere Plattformen erscheint.
Während Sony bei seinen PlayStation-Showcases andere Plattformen komplett ausblendet und erst später bekannt wird, dass ein Titel auch für Xbox, PC oder Nintendo erscheint, setzt Microsoft zuletzt verstärkt auf Transparenz und zeigt direkt, für welche Plattformen ein Spiel veröffentlicht wird.
Doch genau das sorgt innerhalb der Xbox-Community gerade für Diskussionen. Einige begrüßen die Offenheit, andere finden, dass ein Xbox-Showcase ausschließlich Xbox in den Mittelpunkt stellen sollte.
Was meint ihr?
Sollte Microsoft bei Xbox-Showcases weiterhin alle Plattformen offen anzeigen oder sich ausschließlich auf das Xbox-Ökosystem konzentrieren?
- Team Transparenz: Alle Plattformen sollten direkt gezeigt werden
- Team Xbox First: In einem Xbox-Showcase haben andere Logos nichts verloren
- Team Egal: Hauptsache die Spiele sind gut
Sagt uns jetzt eure Meinung in den Kommentaren.
77 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ganz klar Team first. Sony nimmt ihre games vom PC weg, mit Sicherheit auch wegen der Helix, falls Steam drauf kommt. Und sollte MS wirklich weiterhin multi gehen wird sich die Helix noch schlechter verkaufen da viele dann wahrscheinlich zur PS wechseln. Deswegen first, und nur Spiele multi geben die vor den Käufen eh auf PS erschienen wären. Halo, Gears forza und alles was von den ‚ wirklichen‘ MS Studios kommt nur auf xbox.
Team Transparenz.
Die, die es eh auf der PlayStation oder Switch spielen werden, suchen eh direkt, ob es für ihre Konsole kommt.
Außerdem betrifft es alle Spiele und nicht nur die der Xbox Studios.
Am Ende wird sich eh niemand blind eine Xbox kaufen, nur weil die Spiele bei der Show überzeugen.
Team :Transparenz
Wenn egal was für ein Produkt auf dem Markt erscheint , sollte immer gleich erkennbar sein für was es alles genutzt werden kann.
Hier bei den Games sollten die Logos dafür sorgen, daß jeder gleich erkennt, für welche Plattform sie sind.
Wenn MS und Sony so weitermachen, wird bald garkeine Konsole mehr verkauft. Und das dann alle auf den PC umsteigen wird auch nicht passieren.
Also sollte man die Kunden immer gleich bzw so früh wie möglich mit ins Boot nehmen.
Ich fand immer interessant zu raten ob ein Spiel auch woanders kommt. Egal ob Xbox Showcase, PlayStation, Nintendo oder PC.
Von mir aus können die Hinweise oder andere Logos wegbleiben. Wenn schon niemand sonst mitzieht, braucht es Xbox auch nicht machen.
Am Ende ist es egal.