XboxDynasty: Umfrage: Wie hat euch der Xbox Games Showcase 2026 gefallen?

Macht mit bei einer neuen Diskussionsrunde: Wie hat euch der Xbox Games Showcase 2026 gefallen?

Der Xbox Games Showcase 2026 ist vorbei und Microsoft hat zahlreiche neue Spiele, Trailer, Überraschungen und Ankündigungen präsentiert.

Jetzt seid ihr dran: Wie bewertet ihr die Show insgesamt – und welche Ankündigung hat euch am meisten begeistert?

Von großen First-Party-Spielen über etliche neue Xbox Game Pass-Ankündigungen bis hin zu einigen Third-Party-Trailern wurde beim Xbox Games Showcase 2026 wieder einiges geboten. Während einige Fans von der Präsentation begeistert sind, hätten andere vielleicht gerne noch die eine oder andere Überraschung mehr gesehen.

Zeit für euer Fazit!

Umfrage: Wie hat euch der Xbox Games Showcase 2026 gefallen?

Team Begeistert: Eine der besten Xbox-Shows der letzten Jahre

Team Zufrieden: Gute Show mit einigen starken Highlights

Team Gemischt: Licht und Schatten hielten sich die Waage

Team Enttäuscht: Ich hatte deutlich mehr erwartet

Team Highlights zählen: Die Show war okay, aber einzelne Spiele haben alles gerettet

Zusatzfrage:

Welches Spiel oder welche Ankündigung war euer persönliches Highlight des Xbox Games Showcase 2026?