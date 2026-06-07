XboxDynasty: Umfrage: Wie hat euch der Xbox Games Showcase 2026 gefallen?

Der Xbox Games Showcase 2026 ist vorbei und Microsoft hat zahlreiche neue Spiele, Trailer, Überraschungen und Ankündigungen präsentiert.
Jetzt seid ihr dran: Wie bewertet ihr die Show insgesamt – und welche Ankündigung hat euch am meisten begeistert?
Von großen First-Party-Spielen über etliche neue Xbox Game Pass-Ankündigungen bis hin zu einigen Third-Party-Trailern wurde beim Xbox Games Showcase 2026 wieder einiges geboten. Während einige Fans von der Präsentation begeistert sind, hätten andere vielleicht gerne noch die eine oder andere Überraschung mehr gesehen.
Zeit für euer Fazit!
Umfrage: Wie hat euch der Xbox Games Showcase 2026 gefallen?
- Team Begeistert: Eine der besten Xbox-Shows der letzten Jahre
- Team Zufrieden: Gute Show mit einigen starken Highlights
- Team Gemischt: Licht und Schatten hielten sich die Waage
- Team Enttäuscht: Ich hatte deutlich mehr erwartet
- Team Highlights zählen: Die Show war okay, aber einzelne Spiele haben alles gerettet
Zusatzfrage:
Welches Spiel oder welche Ankündigung war euer persönliches Highlight des Xbox Games Showcase 2026?
62 Kommentare AddedMitdiskutieren
Team begeistert. Was für eine brutale Show.
Da kann sich Sony ganz schön mal eine Scheibe abschneiden.
Gears brutal Fable wird auch mega und Halo ist auch richtig gut. Clockwork wird glaub besser wie alle denken. State of decay ist halt find ich eher für Fans Fans
Beste Show für mich die Tage 💚💚💚
Finde ich auch. Allein deine genannten Spiele haben alles getoppt was von der Konkurrenz gekommen ist. Bin schwer begeistert💚💚💚
War gut, aber zum Schluss hätte ich noch mit einem Banger gerechnet, das ende war für mich sehr enttäuschend.
Team Gemischt
An sich hat ja Microsoft schon vieles gezeigt, war aber halt nur alter Kram, der Microsoft schon vor Jahren vorgestellt hat. Mit Senua gab es zwar eine kleine Überraschung, sah aber danach raus, als hätte man noch restlichen Content von Hellblade 2 in einen dritten Teil verwertet und überall Gegner Horden platziert, wo sie sich durchkämpfen muss. Dass das meiste auch für die PS5 veröffentlicht wird, wird für einige auch einen faden Beigeschmack haben.
Schliesse mich also bei vielen an, für ein 25 Jähriges Xbox Showcase war das schon eine enttäuschung. :/