XboxDynasty: Umfrage: Wie überlebt ihr Gaming bei dieser Sommerhitze?

Die Temperaturen knallen aktuell komplett durch – und selbst die Redaktion kommt bei gefühlten 42 °C kaum noch klar. Trotzdem wird getippt und gezockt, als gäbe es kein Morgen.
Aber mal ehrlich: Wie haltet ihr das beim Gaming überhaupt aus, ohne wegzuschmelzen?
Sommerhitze und Gaming sind eigentlich keine perfekte Kombi: Konsole warm, PC laut, Raumstickigkeit auf Maximum. Trotzdem werden weiter Matches gespielt, Storys durchgezogen und Ranked-Grinds gestartet.
Wie überlebt ihr Gaming bei Sommerhitze?
- Team Ventilator-Gamer: Ohne Luftzug geht gar nichts
- Team Nachtzocker: Nur noch nach Sonnenuntergang spielen
- Team Kühler Drink: Eiswasser & Energy regeln
- Team Minimal Setup: Alles aus, was nicht nötig ist
- Team Kellerkind: Ab in den kühlsten Raum der Wohnung
- Team Eis-Handtuch: Klassiker auf Nacken oder Controller
- Team Hardcore: Egal wie heiß – wird trotzdem durchgezogen
Die große Frage ist nur: Mit welchen Tricks bleibt ihr dabei halbwegs cool?
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30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich zocke aktuell nicht wirklich.
Ich lasse mich von dummen Kommentaren abkühlen. 😅
m. Klimaanlage
ist in 2-3 min bei mir alles umgesetzt, sodass die effectiv laufen kann.
Gar nicht schau lieber animes und ess nen eis dazu
Bei 30 grad ist zocken keine Option und
bei 40 zieh ich in mein Kühlschrank xD
Bei mir schwitzen im sitzen und zocke Forza Horizon 6. Krieg zwar kein Fahrtwind ab aber mit Ventilator gehts
ist das nicht 4d Spielen??