XboxDynasty: Umfrage: Wie überlebt ihr Gaming bei dieser Sommerhitze?

XboxDynasty-Community: Was sind eure geheimen Tricks gegen die Gaming-Hitze?

Die Temperaturen knallen aktuell komplett durch – und selbst die Redaktion kommt bei gefühlten 42 °C kaum noch klar. Trotzdem wird getippt und gezockt, als gäbe es kein Morgen.

Aber mal ehrlich: Wie haltet ihr das beim Gaming überhaupt aus, ohne wegzuschmelzen?

Sommerhitze und Gaming sind eigentlich keine perfekte Kombi: Konsole warm, PC laut, Raumstickigkeit auf Maximum. Trotzdem werden weiter Matches gespielt, Storys durchgezogen und Ranked-Grinds gestartet.

Wie überlebt ihr Gaming bei Sommerhitze?

Team Ventilator-Gamer: Ohne Luftzug geht gar nichts

Team Nachtzocker: Nur noch nach Sonnenuntergang spielen

Team Kühler Drink: Eiswasser & Energy regeln

Team Minimal Setup: Alles aus, was nicht nötig ist

Team Kellerkind: Ab in den kühlsten Raum der Wohnung

Team Eis-Handtuch: Klassiker auf Nacken oder Controller

Team Hardcore: Egal wie heiß – wird trotzdem durchgezogen

Die große Frage ist nur: Mit welchen Tricks bleibt ihr dabei halbwegs cool?