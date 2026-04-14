XboxDynasty: Umfrage: Wünscht ihr euch eine Rückkehr zur Xbox-Exklusivität?

Sollte Xbox wieder stärker auf Exklusivität setzen – oder ist die Zukunft komplett plattformübergreifend?

Die Diskussion rund um die Zukunft der Xbox-First-Party-Spiele nimmt erneut Fahrt auf. Laut aktuellen Gerüchten soll Microsoft intern über die langfristige Ausrichtung von Xbox Game Studios sprechen – insbesondere darüber, wie künftig mit Exklusivität umgegangen wird.

Während Xbox in den letzten Jahren verstärkt auf Plattform-Öffnung, Game Pass und Multi-Device-Strategien gesetzt hat, stellt sich nun offenbar die Frage, ob klassische Exklusivtitel wieder stärker in den Fokus rücken könnten.

Für viele Fans wäre das eine deutliche Kursänderung. Exklusivspiele galten lange als wichtiges Argument im Konsolenkrieg – gleichzeitig verfolgt Microsoft inzwischen die Vision einer breiteren Xbox-Ökosystem-Strategie über Konsole, PC und Cloud hinweg.

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Team Ja: Exklusivtitel sind wichtig für die Identität der Xbox-Konsole.

Exklusivtitel sind wichtig für die Identität der Xbox-Konsole. Team Teilweise: Nur ausgewählte Spiele sollten exklusiv bleiben.

Nur ausgewählte Spiele sollten exklusiv bleiben. Team Zeitexklusiv: Erst ein paar Jahre für Xbox, erst dann für andere.

Erst ein paar Jahre für Xbox, erst dann für andere. Team Nein: Spiele sollten überall verfügbar sein.

Spiele sollten überall verfügbar sein. Team Game Pass first: Exklusivität ist egal – Hauptsache gute Spiele im Abo.

Exklusivität ist egal – Hauptsache gute Spiele im Abo. Team Abwarten: Erst sehen, wie sich Xbox weiter entwickelt.

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