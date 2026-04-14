XboxDynasty: Umfrage: Wünscht ihr euch eine Rückkehr zur Xbox-Exklusivität?

Die Diskussion rund um die Zukunft der Xbox-First-Party-Spiele nimmt erneut Fahrt auf. Laut aktuellen Gerüchten soll Microsoft intern über die langfristige Ausrichtung von Xbox Game Studios sprechen – insbesondere darüber, wie künftig mit Exklusivität umgegangen wird.
Während Xbox in den letzten Jahren verstärkt auf Plattform-Öffnung, Game Pass und Multi-Device-Strategien gesetzt hat, stellt sich nun offenbar die Frage, ob klassische Exklusivtitel wieder stärker in den Fokus rücken könnten.
Für viele Fans wäre das eine deutliche Kursänderung. Exklusivspiele galten lange als wichtiges Argument im Konsolenkrieg – gleichzeitig verfolgt Microsoft inzwischen die Vision einer breiteren Xbox-Ökosystem-Strategie über Konsole, PC und Cloud hinweg.
XboxDynasty Community Umfrage
Wünscht ihr euch eine Rückkehr zur Xbox-Exklusivität?
- Team Ja: Exklusivtitel sind wichtig für die Identität der Xbox-Konsole.
- Team Teilweise: Nur ausgewählte Spiele sollten exklusiv bleiben.
- Team Zeitexklusiv: Erst ein paar Jahre für Xbox, erst dann für andere.
- Team Nein: Spiele sollten überall verfügbar sein.
- Team Game Pass first: Exklusivität ist egal – Hauptsache gute Spiele im Abo.
- Team Abwarten: Erst sehen, wie sich Xbox weiter entwickelt.
Also XboxDynasty Community: Sollte Xbox wieder stärker auf Exklusivität setzen – oder ist die Zukunft komplett plattformübergreifend?
87 Kommentare AddedMitdiskutieren
Definitiv Team ja aber auch ein Stück weit Team Zeitexklusiv.🤔
Die Xbox Game Studios bieten die besten Spiele, wir bekommen mit Projekt Helix eine Xbox der nächsten Generation, das macht mich glücklich. Den Rest wird Microsoft schon so rocken wie sie es für richtig halten. Ob exklusiv oder nicht. Eine Playstation kommt mir sowieso nicht ins Haus. Und gute Spiele haben die auch nicht, Microsoft würde denen damit nur helfen. Von daher. Bin offen was das angeht.
Mir egal, da sie vom Pc-release eh nicht weggehen.
Ich bin für Exklusivität. Aber nicht weil mir die Xbox am Herzen liegt. Sony braucht wieder vernünftige Konkurrenz um zu alter Stärke zurückzukommen.
Dafür muss aber Exklusive Qualität stimmen.
Mir doch egal, wenn PSler xbox Spiele zocken können. Was hab ich denn davon, wenn andere die Spiele nicht zocken können…
Definitiv Team Nein
Team ja.
Ganz klar, Microsoft sollte seine Marktmacht als weltgrößter Spieleentwickler komplett ausspielen. Sony hats auch nicht anders verdient.
Ich gehöre zum Team „Einmal kaufen und überall spielen können“