XboxDynasty: Umfrage: Xbox oder PlayStation – nur eine Konsole darf bleiben! Aber welche?

Keine Zweitkonsole, kein Ausweichen und keine diplomatische Antwort: Wenn nur Xbox oder PlayStation bleiben dürfte – wofür entscheidet ihr euch?

Xbox und PlayStation begleiten die Spielebranche seit Jahrzehnten und stehen trotz einer zunehmend plattformübergreifenden Gaming-Welt noch immer für zwei der größten Konsolenmarken überhaupt.

Doch heute machen wir euch die Entscheidung bewusst schwer.

Stellt euch vor, ihr dürftet künftig nur noch eine der beiden Konsolenplattformen nutzen. Keine Xbox neben der PlayStation, keine PlayStation als Zweitkonsole und kein späterer Wechsel.

Auf der einen Seite steht Xbox mit Game Pass, einer großen Spielebibliothek, Abwärtskompatibilität und einem stetig wachsenden Portfolio eigener Studios und Marken.

Auf der anderen Seite steht PlayStation mit seinen eigenen Studios, bekannten Spielemarken und einer über Generationen aufgebauten Konsolen-Community.

Es geht dabei ausdrücklich nicht darum, welche Konsole auf dem Papier leistungsfähiger ist oder welcher Hersteller den sogenannten Console War gewonnen hat.

Die entscheidende Frage lautet viel persönlicher:

Xbox Series X oder Playstation 5?

Wenn nur eine bleiben dürfte: Welche Konsole würdet ihr behalten?

Xbox – keine Sekunde überlegen

PlayStation – meine klare Wahl

Ich könnte mich wirklich nicht entscheiden

Keine von beiden

Jetzt wird es interessant: Warum würdet ihr euch für Xbox oder PlayStation entscheiden?

Sind es die Spiele? Game Pass? Bestimmte Exklusivtitel? Freunde und Community? Controller? Eure digitale Spielesammlung? Oder schlicht die jahrelange Verbundenheit mit einer Marke?

Begründet eure Entscheidung in den Kommentaren.

Der „Console War“ darf heute ausnahmsweise eröffnet werden – aber bleibt fair miteinander.