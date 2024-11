XboxDynasty: Unterstützung für News, Spieltests, YouTube und mehr gesucht

Die XboxDynasty Redaktion ist auf der Suche nach Unterstützung. Im News-Bereich suchen wir fleißige Schreiberlinge, die entweder täglich an den News des Tages mitwirken oder aber uns am Wochenende unter die Arme greifen möchten.

Der Aufgabenbereich auf XboxDynasty kann nach einer kurzen Einarbeitungszeit komplett selbstständig von zu Hause aus erledigt werden. Zeit und Themen können nach etwas Übung frei gewählt werden. Darüber hinaus stehen in allen Bereichen weitere Mitarbeiter bei Fragen hilfreich zur Seite.

Wir suchen dabei News-Schreiber in allen Bereichen. Wer möchte, kann sich auf ein einziges Spiel festlegen, wöchentlich über Updates berichten, am Wochenende über die neuesten News-Meldungen berichten oder bei den „News des Tages“ mit anpacken. Egal, ob eine oder zwanzig News am Tag – wir benötigen dringend mehr Leute im News-Team! Ein geübter Umgang mit einem PC oder Laptop und Spaß am Schreiben gilt bei uns als Grundvoraussetzung. Eine Bezahlung ist im News-Bereich auf Anfrage möglich.

Außerdem suchen wir Gamer, die Spiele testen möchten. Egal, ob das nächste Mass Effect oder Gears of War – alles will getestet werden. Als Spieltester gibt es dazu exklusive und frühzeitige Zugriffe auf Games und vieles mehr.

Die Redaktion sucht Verstärkung für folgende Bereiche:

Redaktion: News täglich

Redaktion: News am Wochenende

Redaktion: News für speziellen Spieltitel

Redaktion: Spieletests und Vorschauen

Redaktion: Kolumnen

Media: YouTube (Bereiche: Gameplay-Capture, Unboxing-Videos und mehr)

Media: Twitch Live-Streams

Arbeitsort:

Home-Office

Bewerbung:

Falls wir dein Interesse wecken konnten, würden wir uns über eine kurze Bewerbung an t.schulte[AT]xboxdynasty.org sehr freuen. Bitte teile uns kurz und knapp mit, wie viel Freizeit du für deinen Posten auf XboxDynasty einplanen kannst, wie wir dich wann am besten erreichen und welche Vorstellungen du von dem Bereich hast. Wir freuen uns schon auf deine Nachricht.