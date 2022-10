XboxDynasty: User Robilein knackt die 1.000.000 Gamerscore

XboxDynasty Leser kennen den User @Robilein ganz bestimmt. Seit 2007 ist er Teil dieser Community und hat schon rund 29.700 Kommentare geschrieben. Doch auf einen Gamer-Erfolg ist Robilein besonders stolz: Er hat die 1.000.000 Gamerscore-Marke geknackt!

Um diesen Meilenstein mit der XboxDynasty Community zu teilen, hat sich Robilein, der sich am 19. April 2007 auf XboxDynasty registriert hat und ein fester Bestandteil hier ist, ein paar Fragen im Interview mit uns gestellt.

Hey Robilein, Glückwunsch zu den 1.000.000 Gamerscore. Ein absoluter Meilenstein, den du da erreicht hast. Wann hast du eigentlich mit Xbox angefangen? Und wann ging es los mit der Gamerscore-Jagd?

(Die gute alte OG Xbox Zeit) Das waren noch Zeiten, als ich ganz normal und unschuldig Spiele auf meiner ersten Xbox konsumiert habe. Das unglaublich kreative Psychonauts, das richtig geniale Black mit seiner heftigen Inszenierung und Zerstörungsorgie, das rasante FlatOut, das genial erzählte Jade Empire, das neuartige und packende Project Gotham Racing, das geniale Fight Night Round 2 mit den realistischen Bewegungen und kinotechnischen Zeitlupen, die für die Zeit genial waren uvm.

Meine erste Konsole war die Super Nintendo, ich habe sie geliebt. Die OG Xbox hob als meine zweite Konsole alles grafisch auf ein neues Level. Auch Xbox Live war damals recht revolutionär und wer hätte gedacht, was aus der Marke mal werden würde. Unglaublich wie viel Spaß das zocken damals mit dem Duke Controller gemacht hat, man glaubt es kaum. Ja, und dann kam die grandiose Xbox 360 Generation.

(Der Next-Gen Einstieg) Ich habe per SMS (Kennt das die heutige Jugend überhaupt noch?) mit meinem Schulfreund Waldemar, mit dem ich heute noch sehr gut befreundet bin, ausgemacht, dass wir zu unserem nächstgelegenen MediaMarkt fahren und uns die Xbox 360 Konsole kaufen.

Die gab es im Bundle mit Kameo: Elements of Power und Dead or Alive 4, wenn ich mich recht entsinne. Der Verkäufer war ein super Kerl und hat uns damals viele Games verkauft.

Daheim angekommen sitzen wir da und sind am Konsolen erforschen, installieren und Kontos erstellen. Mein Gamertag war recht schnell und einfach entschieden. Ich heiße ja Robert und Waldemar meinte “Hmmm, wie wäre es einfach mit Robilein?“, da ich doch einfach gestrickt und unkompliziert bin, habe ich das für gut befunden. Waldemar hatte, typisch für ihn, einen aufwendigeren und kreativeren Gamertag ausgesucht, passend zu ihm.

Wir haben uns an der neuen Generation erfreut. Das tolle Menü werde ich nie vergessen. Wir haben Dead or Alive 4 so gesuchtet, auch online. Das Kampfsystem war einfach grandios. Ich weiß noch, dass mir Helena Douglas am meisten zusagte. Sie war hübsch, elegant und mit ihrem Kampfsystem kam ich am besten klar und feierte diverse Siege, auch online. Damals ploppten diese komischen neuartigen Erfolge auf, genauso wie in Project Gotham Racing 3, Bankshot Billards und Call of Duty 2, die mich zuerst überhaupt nicht reizten und die ich auch, ganz ehrlich, nicht verstanden habe. Doch dann kam Peter Jackson’s King Kong.

Die Xbox 360 hat dich also als Gamerscore-Jäger geprägt?

Ja, das waren die Anfänge meiner Gamerscore-Jagd! Wir haben zuerst den tollen Film im Kino angeschaut und man, das waren noch günstige Preise. Der Film war für mich persönlich ein grandioser Blockbuster mit seinen tollen Effekten und dieser fremden, geheimnisvollen Insel.

Das war auch unser erster Kinofilm, der mit einer Viertelstunde Pause im Kino lief. Wer hätte gedacht, dass mal sowas von Peter Jackson kommt, der mit seinen Splatterfilmen bei Filmfans Kultstatus erreicht hat, ganz zu schweigen von der für mich grandiosen Herr der Ringe-Trilogie. Aber genug abgeschweift vom Thema!

Ich spielte das dazugehörige Spiel, welches echt cool inszeniert und straight forward war. Nach jeder Mission ploppte der Erfolg für das Beenden der jeweiligen Mission auf. Dann schaute ich ganz neugierig auf meine Erfolgsliste und ich sah, das es meine ersten 1000 Gamescore waren. Und so wurde mein Schicksal besiegelt, denn ich wollte mehr haben!

Es fing an, immer mehr Spaß zu machen, die Erfolge freizuschalten. Auch „Indiziert“ habe ich komplettiert, welches ganz ungewöhnlich als einziges Spiel genau 970 Gamescore hat, bevor Microsoft die 1000 Gamerscore Regel einführte – außer bei den Arcade Games damals.

So wurde die Gamerscore-Jagd immer wichtiger und interessanter für mich und irgendwann war es nicht mehr wegzudenken. Jeder aufgeploppte Erfolg löste ein kurzes Glücksgefühl aus und es wurde Teil meiner Spielweise. Es gehörte für mich inzwischen dazu.

Kannst du dich noch an deinen allerersten Achievement erinnern?

Das war „Won a Bronze Star“ – Defeated a player in the middle a 10 to 14 win streak in DOA Online Mode (Secret) Achievement aus Dead or Alive 4 für 10 Gamerscore. Aber King Kong war meine erste Completion!

Wie viele Xbox-Spiele hast du eigentlich?

Also gespielt habe ich 1055 Spiele, seitdem ich Gamerscore jage, und im Besitz so um die 600.

Und bei wie vielen Spielen hast du die 1000+ Gamerscore erreicht?

Bei exakt 744 Games habe ich 100 % erreicht.

Mit welchem Erfolg hast du die 1.000.000 vollgemacht?

Spiel: Beasts of Maravilla Island. Ein tolles und entspanntes Spiel, bei dem es um das Fotografieren geht, gab es mal mit Games with Gold.

Achievement: „Cruising“ -Make it to the Glimmering River für 50 Gamerscore

Welche Achievements nerven dich am meisten?

Hm, eine gute Frage. Wenn ich so an meine Vergangenheit mit den Games denke, würde ich sagen die Achievements, wo es ums Grinden geht. Einfach nervig, wenn einem ein oder zwei Achievements abgehen und man deswegen gefühlt unendlich Grinden muss.

Bestes Beispiel ist GRID. Da gibt es das Achievement „Around the Globe“ -Drove a total distance equal to the circumference of the Earth.

Also eine Strecke fahren, die dem Umfang der Erde entspricht, also genau 40,075 km. Das hat sehr lange gedauert.

Und welche machen dir am meisten Spaß?

Am meisten machen mir definitiv kreative Achievements Spaß. Also kreative Tötungen, verschiedene Waffen benutzen oder unterschiedliche Wege finden wie in Deathloop. Oder wo es verschiedene Spielstile gibt wie in Dishonored, und sich dadurch die Story und das Ende je nach Spielweise ändert. Ist sehr häufig in Rollenspielen vorzufinden. Beste Beispiele sind Mass Effect oder auch Cyberpunk 2077. Es ist einfach spannend zu sehen, wie man am Ende belohnt wird.

Das Jagen von Erfolgen macht dir also viel Spaß, gibt es denn auch Nachteile diese „Achievement-Jagd“?

Es gibt natürlich auch negative Eigenschaften, hier vier kurze persönliche Beispiele von mir:

1. Call of Duty 2: Das Spiel auf Veteran zu spielen war die Hölle. Die Soldaten haben besser gezielt als jeder Aim-Assist, dazu noch der unendliche Vorrat an Handgranaten und als Spieler war man verletzlicher als ein Stück Papier. Die Kirchenmission werde ich nie vergessen. Die hat mich am meisten Zeit und fast einen Controller gekostet.

2. Assassin’s Creed: Grandioses Spiel, welches damals revolutionär für mich war und richtig Spaß gemacht hat. Weniger Spaß machte es, für ein Achievement alle Flaggen sammeln zu müssen. Das war zeitintensiv und einfach nur nervig. Ein paar Mal musste ich mich auch dafür eines Guides bedienen.

3. Gun: Für mich ein grandioses und sehr atmosphärisches Western Spiel. Es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen war aber einfach die Hölle.

4. Dead Space: Es ist ja allgemein bekannt, dass ich bei Games sowie Filmen ein Schisser bin. Für die Komplettierung von Dead Space brauchte ich mehrere Durchläufe. Habe es zuerst ganz normal durchgespielt, dann nur mit dem Plasma-Cutter und dann nur auf schwer. Es ist ja kein wirklicher Nachteil. Aber es ging mir schon an mein junges Herz mich mehrere Male durch die Gänge schleichen zu müssen bis wieder der nächste Jumpscare kam.

Aber verdammt, trotzdem möchte ich das mit dem Dead Space Remake nochmal erleben, auch wenn das Remake noch dunkler und düsterer auf mich wirkt.

Am Ende habe ich doch alle genannten Titel komplettiert und war einfach irre stolz darauf, und da war die Gamerscore-Jagd nun wirklich voll bei mir angekommen.

Und welche Vorteile der Achievement-Jagd würdest du nennen?

Wo es Nachteile gibt, da sind Vorteile natürlich nicht weit entfernt. Ghost Recon: Advanced Warfighter zum Beispiel. Ohne die Achievements hätte ich wohl nie den Online-Modus gespielt und man, das hat mir so viele tolle Stunden bereitet. Vermisse übrigens genau diese Art Spiel. Also Ubisoft, ihr wisst was zu tun ist!!!

Andere Vorteile sind zum Beispiel alternative Routen, durch die man neue und lustige Sachen entdeckt oder verschiedene Enden sieht, wie ein Spiel auch alternativ hätte enden können. Bioshock zum Beispiel! Das Entdecken der Spielwelt und Herumexperimentieren mit den Plasmiden tragen so zur Immersion bei. Auch musste man es für die Komplettierung mit dem “Guten“ sowie “Bösen“ Ende durchspielen, welche echt interessant waren.

Auf welche Spielreihe bist du besonders stolz mit Hinblick auf die Achievement-Komplettierung?

Definitiv Mass Effect auf der Xbox 360. Für mich eines der besten Spielereihen aller Zeiten. BioWare hat mal einfach so ein komplettes Universum erschaffen mit den ganzen Geschichten, Charakteren, Rassen und Planeten. Ich war so vertieft in die Story. Es ist selten, dass ich so mitgefiebert habe wie bei der Mass Effect Reihe.

Ich bin ja ein großer Fan vom Volk der Kroganer. Die Geschichte, die Kultur, die Mentalität. Großartiges Volk. Deswegen ist auch Urdnot Wrex mein liebster Charakter. Ein treuer Freund der einem, wenn man sein Vertrauen gewonnen hat, ohne zu zögern bis in den Tod folgt. Für mich auch einer der besten Charaktere der Spielegeschichte. Während dem Lockdown habe ich das Remake richtig genossen, wird definitiv auch komplettiert.

Gibt es eigentlich verschiedene „Typen“ von Achievement Huntern?

Über die Jahre hatte ich viele Diskussionen und Gespräche zu dem Thema. Es gibt Leute, die wollen einfach alles freischalten und holen sich schon am Anfang Hilfe in Form eines Guides oder Videos. Egal, ob Gamerscore- oder auch -storybasierte-Games. Einer hat meine Hilfe aufgesucht, weil seine Erfolge in Modern Warfare aus 2019 nicht aufploppten, deswegen hat er gleich das ganze Spiel verteufelt. Das finde ich doch arg übertrieben. Ich kann doch nicht ein ganzes Spiel nicht mögen, nur weil die Achievements verbuggt sind.

Ich persönlich möchte zuerst die Geschichte der Spiele genießen und erst dann an die Komplettierung rangehen. Was hätte ich für geniale Momente in Dead Space, Alien: Isolation, Call of Duty: Modern Warfare, The Bourne Conspiracy, Velvet Assassin… verpasst, wenn ich mich schon vorher spoilern gelassen hätte? Das ist nichts für mich!

Also gibt es auch Prinzipien bei der Achievement-Jagd?

Jeder macht es anders und deswegen hat sich über die Jahre mein eigener Stil zur Achievement-Jagd entwickelt. Ich muss nicht alles um jeden Preis komplettieren, aber was ich komplettiere, mache ich mit Spaß und Freude. Ich Spiele storybasierte Games ohne irgendwelche Intentionen zur Gamerscore-Jagd durch und genieße zuerst die Story. Wenn ich mir so andere Freunde in der Liste anschaue kann ich sagen, bei mir ist es eine gesunde Mischung aus normalem Spielen, als einfacher Spieler und dann als Achievement-Jäger.

Die Seite Trueachievements.com hat da auch einen gewissen Beitrag zur ganzen Jagd geleistet. Durch Zufall entdeckte ich die Seite und meldete mich dort an.

Es macht einfach Spaß die Statistiken zu sehen und zu verfolgen, wie man im Rang immer weiter aufsteigt. Man kann die Leaderboards zum Beispiel nach Territorium, Gamerscore, Achievements Won oder auch Completed Games sortieren. Deutschlandweit bin ich bei den Gamerscore auf Platz 50 und es ist doch sehr motivierend es immer weiter zu beobachten. Über die Jahre wollte ich eine completion Rate von 75 % haben, was ich inzwischen erreicht habe. Und später waren es die Million Gamerscore, welche ich endlich erreicht habe.

Der Lockdown und die ganzen Ratalaika, Xitilon und ChiliDog Interactive Games haben einen nicht ganz unerheblichen Teil dazu beigetragen. Ich weiß, diese easy Games sind rein für Spieler wie mich ausgelegt. Aber es gibt echt viele die richtig Spaß gemacht haben und die ich auch nach der Komplettierung weitergespielt habe. Meine Grenze bei solchen Games liegt übrigens bei 4,99 €. Das habe ich mir persönlich so festgelegt.

Ist es dir sehr wichtig, eine glatte Achievement-Zahl zu haben, die auf 0 oder 5 endet?

Nein, so extrem bin ich dann doch nicht! Aber paar Freunden aus meiner Liste ist das wichtig. Die 100.000er Schritte müssen immer glatt sein.

Welche Ziele hast du noch als Achievement-Hunter?

Natürlich die 2 Million, was noch einige Monde dauern wird.

Welche Tipps würdest du anderen Jägern mit auf den Weg zu ihrer Million geben?

Bitte genießt eure Games. Holt euch nicht vorher schon Guides, nur um euch wegen den Achievements spoilern zu lassen. Ihr verpasst so viel. Cyberpunk 2077 habe ich gespielt, ohne einmal auf die Erfolge zu schauen. Ein für mich grandioses Meisterwerk, was man einfach gespielt haben muss. Da ich großer Singleplayer-Fan bin hat die Story definitiv Priorität für mich. Nach dem Spielen könnt ihr ruhig Guides zu Hilfe holen. Sucht euch Websites oder verschiedene YouTuber, die sich darauf spezialisiert haben, falls ihr Hilfe braucht.

Okay, danke für deine Zeit. Viel Erfolg beim Erreichen der 2 Millionen-Marke. Hast du noch ein paar abschließende Worte?



Die Gamerscore-Jagd hat für mich immer noch nichts an seiner Faszination verloren. Ich erfreue mich immer noch an dem Geräusch des Aufploppens und das jetzt noch mehr, da seltene Achievements besonders hervorgehoben werden. Als Beispiel habe ich Gears 5. Bald habe ich die höchste Stufe erreicht, also Re-Up LX, also 60! Dieses Achievement haben bisher 0,04 % der Spieler freigeschaltet, da bin ich doch ganz stolz drauf.

Die Achievements werden mich noch viele Jahre begleiten, da ich der Xbox treu bleibe und ich allein mit dem Game Pass unzählige Spiele für ein ganzes Leben habe. Und das ohne die Spiele, die ich mir sonst so kaufe!

Ich hätte nicht gedacht, dass mein Text so lang werden würde. Aber meine Gedanken konnte ich doch überraschend leicht und schnell als Text übertragen. Das war es jetzt erstmal von mir. Alles Gute von mir und natürlich: Viel Spaß beim Sammeln von Achievements!

Hier noch ein paar Fotos aus meiner Sammlung, die ich euch gerne zur Veröffentlichung mitschicke:

