XboxDynasty: Was darf die Next-Gen maximal kosten?

Sony hat mit einem Mid-Gen-Upgrade für die PlayStation 5 vorwiegend beim Preis für Aufsehen gesorgt. 799,- Euro verlangt Sony für das Mid-Gen-Upgrade der aktuellen Generation, und viele Konsolenspieler fragen sich, wo das noch hinführen soll – und genau darüber möchten wir mit euch diskutieren.

Während Phil Spencer von Microsoft der Meinung ist, dass ein Mid-Gen-Upgrade überflüssig sei und es dazu schwer wäre, die Unterschiede zu zeigen (und manchmal sogar zu erkennen), freuen sich viele Gamer einfach über mehr Leistung, egal, wie hoch der Preis ist.

Doch wie seht ihr das? Was sollte die Next-Gen maximal kosten? Was befürchtet ihr, in welchen Regionen dieses Mal die neuen Konsolen starten werden und ab welchem Punkt seid ihr dabei oder einfach raus?

Was sollte die Next-Gen maximal kosten?



Postet in den Kommentaren, was für euch einen hohen Preis rechtfertigen würden und was nicht, was ihr ausgeben würdet und was nicht – und diskutiert mit anderen aus der Community über ihre Next-Gen-Preisvorstellungen.