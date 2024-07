XboxDynasty: Was ist der beste DLC aller Zeiten?

In einer neuen XboxDynasty Community Umfrage, möchten wir von euch wissen: Was ist der beste DLC aller Zeiten? Ist es die kürzlich erschienende Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree? Gears 5: Hivebusters, Outer Wilds: Echoes of the Eye, The Witcher 3: Blood and Wine, Red Dead Redemption: Undead Nightmare, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty…? Oder doch etwas ganz anderes?

Was ist der beste DLC aller Zeiten?

Postet in den Kommentaren euren Tipp und diskutiert mit der Community über ihre DLC-Favoriten, wenn es darum geht: