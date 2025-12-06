XboxDynasty: Was ist für euch typisch Weihnachten?

Die Feiertage rücken näher, überall leuchten Lichter, es duftet nach Leckereien – aber was gehört für euch wirklich zu Weihnachten dazu?
- Team Familie & Tradition: Essen, Zusammensitzen, Geschichten und Ruhe.
- Team Zocken ohne Ende: Endlich Zeit, den Backlog anzugreifen oder neue Games auszuprobieren.
- Team Filme & Serien: Weihnachtsklassiker, Festtagsmarathons oder alles mit viel Schnee.
- Team Essen & Naschen: Plätzchen, Braten, Süßkram – Hauptsache Genuss.
- Team Geschenke: Geben, bekommen, auspacken – die Spannung gehört dazu.
- Team „Ich will einfach nur entspannen“: Keine Termine, keine Verpflichtungen – nur Ruhe.
Also, XboxDynasty-Community: Was bedeutet für euch persönlich „typisch Weihnachten“?
Team: Ich hab so viel vor und schaffe dann doch wieder nichts! Man denkt immer, das ist so eine lange Zeit und schwupps ist schon 2026!
Heutzutage einfach vom alltäglichen Stress eine Ablenkung finden, früher war es immer das Beisammensein der Familie und eine gemeinsame Aktivität.
Team Familie & Tradition
Team Essen und Naschen. Alle kommen zusammen und es gibt gutes Essen und Plätzchen.
irgendwie gehöre ich die zu mehreren teams 🙂