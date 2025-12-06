XboxDynasty: Was ist für euch typisch Weihnachten?

XboxDynasty-Community: Was bedeutet für euch persönlich „typisch Weihnachten“?

Die Feiertage rücken näher, überall leuchten Lichter, es duftet nach Leckereien – aber was gehört für euch wirklich zu Weihnachten dazu?

Team Familie & Tradition: Essen, Zusammensitzen, Geschichten und Ruhe.

Team Zocken ohne Ende: Endlich Zeit, den Backlog anzugreifen oder neue Games auszuprobieren.

Team Filme & Serien: Weihnachtsklassiker, Festtagsmarathons oder alles mit viel Schnee.

Team Essen & Naschen: Plätzchen, Braten, Süßkram – Hauptsache Genuss.

Team Geschenke: Geben, bekommen, auspacken – die Spannung gehört dazu.

Team „Ich will einfach nur entspannen": Keine Termine, keine Verpflichtungen – nur Ruhe.

Also, XboxDynasty-Community: Was bedeutet für euch persönlich „typisch Weihnachten“?