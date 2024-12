XboxDynasty: Was ist für euch typisch Weihnachten?

Autor:, in / XboxDynasty

In einer neuen XboxDynasty Community Umfrage möchten wir von euch wissen, was für euch typisch Weihnachten bedeutet und welche Traditionen ihr pflegt?

Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Nicht ganz, aber es ist schon der 4. Advent und wir möchten in einer neuen Community-Runde von euch erfahren, was für euch typisch Weihnachten bedeutet.

Kartoffelsalat mit Bockwurst, Klöße und Rotkohl oder doch Pierogi mit Fisch? Vielleicht ist es auch der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt am 23.12. mit Freunden? Ein besonderer Film, der jedes Jahr abgespielt wird oder eine ganz besondere Christmas-Playlist, die in Dauerschleife läuft?

Was ist für euch typisch Weihnachten?



Kekse backen? Mandeln machen? Egal, welche Traditionen ihr an Weihnachten pflegt, postet in den Kommentaren, was für euch typisch Weihnachten heißt und diskutiert mit anderen über ihre Traditionen.