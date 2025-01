XboxDynasty: Was sind eure Vorsätze für das Jahr 2025?

Autor:, in / XboxDynasty

In einer neuen XboxDynasty Community Umfrage möchten wir von euch wissen, was eure Vorsätze für das Jahr 2025 sind?

Das neue Jahr ist angebrochen und das XboxDynasty Team erwacht langsam aber sicher aus dem Winterschlaf, nachdem ich Z0RN) unsanft mit einer überschwemmten Küche heute geweckt wurde. Nachdem Ausbau der halben Küche und 30 Handtücher später bin ich dann auch endlich bereit, eine neue Community-Umfrage zu starten.

Was sind eure Vorsätze für das Jahr 2025?

Welche Vorsätze habt ihr für das Jahr 2025? Welche Ziele habt ihr euch gesetzt und was davon ist in der Gaming-Ecke angesiedelt? Postet in den Kommentaren, welche Ziele ihr euch für das neue Jahr gesetzt habt und diskutiert mit anderen aus der Community über ihre Vorsätze.