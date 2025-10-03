XboxDynasty: Was spielt ihr am langen Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Ein langes Wochenende steht bevor – und mit dem Tag der Deutschen Einheit gibt’s sogar noch einen Extra-Feiertag obendrauf. Perfekte Gelegenheit also, um die Konsole ordentlich glühen zu lassen!

Doch jetzt seid ihr dran XboxDynasty Community: Welche Games stehen bei euch dieses Mal auf dem Plan – aktuelle Blockbuster, ein Klassiker aus dem Backlog oder vielleicht ein ganz anderes Highlight?

Was spielt ihr an diesem Wochenende auf eurer Xbox?

An dieser Stelle wünschen wir euch allen auch einen schönen Feiertag!