XboxDynasty: Was spielt ihr am langen Wochenende?

Ein langes Wochenende steht bevor – und mit dem Tag der Deutschen Einheit gibt’s sogar noch einen Extra-Feiertag obendrauf. Perfekte Gelegenheit also, um die Konsole ordentlich glühen zu lassen!
Doch jetzt seid ihr dran XboxDynasty Community: Welche Games stehen bei euch dieses Mal auf dem Plan – aktuelle Blockbuster, ein Klassiker aus dem Backlog oder vielleicht ein ganz anderes Highlight?
Was spielt ihr an diesem Wochenende auf eurer Xbox?
An dieser Stelle wünschen wir euch allen auch einen schönen Feiertag!
Hab gerade mit Heretic angefangen. Ist zum Release vor 30 Jahren irgendwie an mir vorbei gegangen…
Samurai Shodown und wahrscheinlich FM 24
Helldiver
Nix langes Wochenende, morgen ist arbeiten angesagt 🙁
Ghost of Yōtei
Langes Wochenende viel Zeit um Halo Infinite zu zocken