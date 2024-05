XboxDynasty: Was spielt ihr am langen Wochenende?

Autor:, in / XboxDynasty

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das lange Pfingstwochenende steht an, die Temperaturen werden immer besser und heute stellen wir euch wieder die Frage: Was wird gezockt? Oder doch ab in Urlaub?

Nutzt ihr die Free Play Days für ein paar neue Kandidaten in eurer Spielsammlung oder lieber den aktuellen Xbox Sale für neue Spielperlen?

Was spielt ihr an diesem Wochenende auf eurer Xbox?

Postet in den Kommentaren, was ihr dieses Wochenende spielen werdet, schließt euch mit anderen zusammen und diskutiert mit der Community über ihre Auswahl.