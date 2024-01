XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Autor:, in / XboxDynasty

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Der Januar hat mit Prince of Persia The Lost Crown, TEKKEN 8, Like a Dragon: Infinite Wealth ein paar echte Kracher für euch. Der Xbox Game Pass lockt zudem mit weiteren hochkarätigen Spielen wie Resident Evil 2 Remake, F1 23, Palworld und mehr.

Die Auswahl ist riesig und so stellt sich auch heute wieder die Frage:

Was spielt ihr an diesem Wochenende auf eurer Xbox?

Postet in den Kommentaren, was ihr dieses Wochenende spielen werdet, schließt euch mit anderen zusammen und diskutiert mit der Community über ihre Auswahl.