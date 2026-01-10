XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Schneesturm und Unwetterwarnung zum Trotz: Was spielt ihr am Wochenende?
Draußen tobt der Winter, drinnen glüht die Konsole – die perfekten Bedingungen für ein Gaming-Wochenende! Jetzt interessiert uns:
- Team Blockbuster: Große Games für lange Sessions.
- Team Multiplayer: Mit Freunden zusammen durch den Schneesturm ballern.
- Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus, Switch Online oder PC-Abos – Hauptsache neue Entdeckungen.
- Team Klassiker: Alte Favoriten gehen immer, egal wie kalt es wird.
- Team Backlog: Endlich Fortschritte machen, bevor das nächste Release-Chaos beginnt.
Also, XboxDynasty-Community: Womit übersteht ihr das Winterwochenende?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
54 Kommentare AddedMitdiskutieren
Heute morgen RayMan Legend beendet (wieder mal)
Vom Bag Log lachen mich mehrere Games an 😉
Witcher 3, Death´s Door & Constance
was soll ich nur spielen?
Constance kenne ich nicht, aber die anderen beiden sind super. Und Death’s Door ist nicht so ein Umfangmonster wie The Witcher. Ich hatte viel Spaß damit.
Deaths Door ist richtig geil ☺️.
Wuthering Waves und God of War Ragnarök versuch hier die Platin zu holen.
Little Nightmares, Final Fantasy 7 Demo, Destiny2.
The Legend of Heroes, Warhammer40 Rogue Trader.
Ist bei mir nicht so ganz klar. Habe eigentlich Zeit zum Spielen aber weiß nicht genau was. Habe vor kurzem Deus Ex Human Revolution beendet. Also mal sehen. Bisschen was aus meiner Sammlung ausprobieren ein paar Demos anschauen usw.
Dann wäre Mankind Divided ja eigentlich das nächste, was konsequenterweise gezockt werden könnte 🙂 Das Spiel hat mir großen Spaß gemacht
Witcher 3 Blood and Wine
Richtig geiler DLC. Viel Spaß 🥳
Tatsächlich sehr gut gemacht und wenn man vom Hauptgame kommt, mit seinen entsätigten Farben hat man das Gefühl in einer bunten Märchenwelt gelandet zu sein.
Hab bis jetzt nur viele Nebenquests usw gemacht, heute vlt mal die Story angehen.
Ja, es entsteht eine ganz andere Stimmung mit den Farben in und um Toussaint. Noch ein frohes Zocken 🥳
Richtig guter DLC ☺️
Minecraft und fortnite
Oblivion IV remastered, mein Pferd dreht durch. 😬
ich werde die Turok Trilogie zocken, dying light 2 und hogwarts legacy
– Dragon Quest VII Reimagined Demo
– Zelda Wind Waker
– Uncharted 2
– VR (muss ich noch schauen was)
Habe jetzt Marvels Spiderman und Spiderman Miles Morales durchgeboxt, beides gute Spiele, SMM fand ich deutlich besser.
Days Gone ist ein cooles Spiel, aber so verbugt ist wirklich schrecklich.
Uncharted 1 ist Ok, für mich deutlich schwächer als Gears of War damals (Gameplay), finde Tomb Raider zu gleichen Zeit als Adventure auch intressanter und besser.