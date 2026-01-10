XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Schneesturm und Unwetterwarnung zum Trotz: Was spielt ihr am Wochenende?

Draußen tobt der Winter, drinnen glüht die Konsole – die perfekten Bedingungen für ein Gaming-Wochenende! Jetzt interessiert uns:

Team Blockbuster: Große Games für lange Sessions.

Große Games für lange Sessions. Team Multiplayer: Mit Freunden zusammen durch den Schneesturm ballern.

Mit Freunden zusammen durch den Schneesturm ballern. Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus, Switch Online oder PC-Abos – Hauptsache neue Entdeckungen.

Xbox Game Pass, PS Plus, Switch Online oder PC-Abos – Hauptsache neue Entdeckungen. Team Klassiker: Alte Favoriten gehen immer, egal wie kalt es wird.

Alte Favoriten gehen immer, egal wie kalt es wird. Team Backlog: Endlich Fortschritte machen, bevor das nächste Release-Chaos beginnt.

Also, XboxDynasty-Community: Womit übersteht ihr das Winterwochenende?