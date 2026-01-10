XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Schneesturm und Unwetterwarnung zum Trotz: Was spielt ihr am Wochenende?

Draußen tobt der Winter, drinnen glüht die Konsole – die perfekten Bedingungen für ein Gaming-Wochenende! Jetzt interessiert uns:

  • Team Blockbuster: Große Games für lange Sessions.
  • Team Multiplayer: Mit Freunden zusammen durch den Schneesturm ballern.
  • Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus, Switch Online oder PC-Abos – Hauptsache neue Entdeckungen.
  • Team Klassiker: Alte Favoriten gehen immer, egal wie kalt es wird.
  • Team Backlog: Endlich Fortschritte machen, bevor das nächste Release-Chaos beginnt.

Also, XboxDynasty-Community: Womit übersteht ihr das Winterwochenende?

  1. Captain Satan 120330 XP Man-at-Arms Bronze | 10.01.2026 - 11:45 Uhr

    Heute morgen RayMan Legend beendet (wieder mal)

    Vom Bag Log lachen mich mehrere Games an 😉
    Witcher 3, Death´s Door & Constance

    was soll ich nur spielen?

  5. Blight 18560 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.01.2026 - 12:17 Uhr

    Ist bei mir nicht so ganz klar. Habe eigentlich Zeit zum Spielen aber weiß nicht genau was. Habe vor kurzem Deus Ex Human Revolution beendet. Also mal sehen. Bisschen was aus meiner Sammlung ausprobieren ein paar Demos anschauen usw.

    • MaTrial3003 88680 XP Untouchable Star 4 | 10.01.2026 - 12:29 Uhr
      Antwort auf Blight

      Dann wäre Mankind Divided ja eigentlich das nächste, was konsequenterweise gezockt werden könnte 🙂 Das Spiel hat mir großen Spaß gemacht

      • xXCickXx 116930 XP Scorpio King Rang 3 | 10.01.2026 - 12:44 Uhr
        Antwort auf MaTrial3003

        Tatsächlich sehr gut gemacht und wenn man vom Hauptgame kommt, mit seinen entsätigten Farben hat man das Gefühl in einer bunten Märchenwelt gelandet zu sein.
        Hab bis jetzt nur viele Nebenquests usw gemacht, heute vlt mal die Story angehen.

        • MaTrial3003 88680 XP Untouchable Star 4 | 10.01.2026 - 13:04 Uhr
          Antwort auf xXCickXx

          Ja, es entsteht eine ganz andere Stimmung mit den Farben in und um Toussaint. Noch ein frohes Zocken 🥳

  9. Alarith 21570 XP Nasenbohrer Level 1 | 10.01.2026 - 12:53 Uhr

    ich werde die Turok Trilogie zocken, dying light 2 und hogwarts legacy

  10. Nibelungen86 311220 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.01.2026 - 13:10 Uhr

    – Dragon Quest VII Reimagined Demo
    – Zelda Wind Waker
    – Uncharted 2
    – VR (muss ich noch schauen was)

    Habe jetzt Marvels Spiderman und Spiderman Miles Morales durchgeboxt, beides gute Spiele, SMM fand ich deutlich besser.
    Days Gone ist ein cooles Spiel, aber so verbugt ist wirklich schrecklich.
    Uncharted 1 ist Ok, für mich deutlich schwächer als Gears of War damals (Gameplay), finde Tomb Raider zu gleichen Zeit als Adventure auch intressanter und besser.

