XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Willkommen zu einer neuen XboxDynasty Community-Umfrage. Das Wochenende ruft, die Konsole wartet – aber womit startet ihr diesmal? Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Hauptsache groß, laut und episch.
- Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus, Switch Online oder PC – spontanes reinschauen macht Spaß.
- Team Multiplayer: Zusammen macht’s eben mehr Laune.
- Team Klassiker: Manche Spiele werden nie alt.
- Team Backlog: Ziele setzen, Vorsätze brechen – das Übliche.
- Team Free Play Days: Einfach mal etwas Neues und dazu gratis.
- Team Indie: Es muss nicht AAA sein, um Spaß zu machen.
Also, XboxDynasty-Community: Womit verbringt ihr euer Wochenende?
Simrail und dragon quest 11
Ich spiele gerade Forza Horizon 5 über die Cloud auf dem Steam Deck und bin einfach begeistert, dass es sich so anfühlt, als würde man das Spiel nativ darauf spielen. 😁
Rainbow Six und Mortel Kombat 1