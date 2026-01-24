XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Die Konsole steht bereit, die Controller sind geladen – jetzt stellt sich die wichtigste Frage: Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Neue AAA-Titel, epische Abenteuer und Action pur.
- Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus, Switch Online oder PC-Abos – immer etwas Neues entdecken.
- Team Multiplayer: Gemeinsam zocken mit Freunden oder der Community.
- Team Klassiker: Alte Favoriten, die nie langweilig werden.
- Team Backlog: Endlich Fortschritte in den liegengebliebenen Spielen machen.
- Team Free Play Days: Kostenlos ausprobieren, was die Free Play Days zu bieten haben.
- Team Indie: Kreative Perlen abseits der großen Titel.
- Team Zombies: Untote, Survival-Action und Nervenkitzel pur.
Also, XboxDynasty-Community: Womit verbringt ihr euer Wochenende?
Ich spiele Fable 4😂 Man kann ja mal träumen….seufz
Seit einiger Zeit bin wieder bei Fable 2. Fable 3 hatte ich vor ca. einem Monat wieder durch. Irgendwie ist der 2. Teil der schönste Teil von Fable, obwohl mir die anderen auch gefallen.
Death Stranding (reinschauen)
Bathamoth Fluch 5 (weiterspielen)
Uncharted 4 (beenden, mit Abstand der beste Teil der Serie)
Grand Turismo 7 (paar Runden fahren, auf der PS4 testen, die ich noch hier habe, FH6 hat mich angefixt, vielleicht fahre ich ich wieder ein paar Runden in FH4 oder sogar FH3 in Australien, auf FH5 habe ich kein Bock)
Ich weiß es nicht so richtig. Brettspiele sind auf jeden Fall angesagt. Letztes WE kam ich nicht dazu bei Mafia weiter zu machen. Evtl. ja dieses.
Clover pit
Cyberpunk
Battlefield 6
Rainbow Six und Hogwarts Legacy