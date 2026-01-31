XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Die Konsole ist einsatzbereit, die Controller sind aufgeladen – nun kommt die entscheidende Frage auf: Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Neue AAA-Titel, epische Abenteuer und Action pur.
- Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus, Switch Online oder PC-Abos – immer etwas Neues entdecken.
- Team Multiplayer: Gemeinsam zocken mit Freunden oder der Community.
- Team Klassiker: Alte Favoriten, die nie langweilig werden.
- Team Backlog: Endlich Fortschritte in den liegengebliebenen Spielen machen.
- Team Free Play Days: Kostenlos ausprobieren, was die Free Play Days zu bieten haben.
- Team Indie: Kreative Perlen abseits der großen Titel.
- Team Zombies: Untote, Survival-Action und Nervenkitzel pur.
- Team Racing: Egal, Hauptsache immer Vollgas!
Also, XboxDynasty-Community: Womit verbringt ihr euer Wochenende?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
58 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dishonored Definitive Edition 👌