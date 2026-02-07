XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Die Konsole ist „up to date“, die Controller geladen – jetzt stellt sich die wichtigste Frage: Was zockt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Neue AAA-Titel, epische Abenteuer und Action pur.
- Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus, Switch Online oder PC-Abos – immer etwas Neues entdecken.
- Team Multiplayer: Gemeinsam zocken mit Freunden oder der Community.
- Team Klassiker: Alte Favoriten, die nie langweilig werden.
- Team Backlog: Endlich Fortschritte in den liegengebliebenen Spielen machen.
- Team Free Play Days: Kostenlos ausprobieren, was die Free Play Days zu bieten haben.
- Team Indie: Kreative Perlen abseits der großen Titel.
- Team Zombies: Untote, Survival-Action und Nervenkitzel pur.
- Team Racing: Egal, Hauptsache immer Vollgas!
- Team Demo: Abtauchen und eine Demoversion genießen.
Also, XboxDynasty-Community: Womit verbringt ihr euer Wochenende?
31 Kommentare
Mit Sicherheit Rocket League und Indika und vielleicht noch 1, 2 Level Warhammer 40k 2 mit nem Buddy. Irgendwer hatte mir netterweise empfohlen, doch mal reinzuschauen und es ist tatsächlich ganz nett. Gears of War Light quasi.
Danke für den Tipp an unbekannt. Hab leider deinen Namen vergessen.
Warhammer 40K Multiplayer macht auch richtig spaß 😊
Warhammer hat mich auch stark an Gears of War erinnert. Liegt wahrscheinlich an den fetten Rüstungen und Monster mit einer Kettensäge zersägen 😏
Hogwarts Legacy und wahrscheinlich Ghost of Yotei.
Final Fantasy II (Game Pass), Final Fantasy VII Remake Intergrade & Dragon Quest VII Reimagined. 🙂
Dragon Ball Z: Kakarot & Final Fantasy VII Remake
Wuthering Waves, Yakuza Kiwami 2 u. Pragmata Demo