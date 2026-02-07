XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Die Konsole ist „up to date“, die Controller geladen – jetzt stellt sich die wichtigste Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

  • Team Blockbuster: Neue AAA-Titel, epische Abenteuer und Action pur.
  • Team Abo-Games: Xbox Game Pass, PS Plus, Switch Online oder PC-Abos – immer etwas Neues entdecken.
  • Team Multiplayer: Gemeinsam zocken mit Freunden oder der Community.
  • Team Klassiker: Alte Favoriten, die nie langweilig werden.
  • Team Backlog: Endlich Fortschritte in den liegengebliebenen Spielen machen.
  • Team Free Play Days: Kostenlos ausprobieren, was die Free Play Days zu bieten haben.
  • Team Indie: Kreative Perlen abseits der großen Titel.
  • Team Zombies: Untote, Survival-Action und Nervenkitzel pur.
  • Team Racing: Egal, Hauptsache immer Vollgas!
  • Team Demo: Abtauchen und eine Demoversion genießen.

Also, XboxDynasty-Community: Womit verbringt ihr euer Wochenende?

  1. RappScallion 21480 XP Nasenbohrer Level 1 | 07.02.2026 - 10:41 Uhr

    Mit Sicherheit Rocket League und Indika und vielleicht noch 1, 2 Level Warhammer 40k 2 mit nem Buddy. Irgendwer hatte mir netterweise empfohlen, doch mal reinzuschauen und es ist tatsächlich ganz nett. Gears of War Light quasi.
    Danke für den Tipp an unbekannt. Hab leider deinen Namen vergessen.

    0
  3. Vayne1986 33075 XP Bobby Car Schüler | 07.02.2026 - 10:58 Uhr

    Final Fantasy II (Game Pass), Final Fantasy VII Remake Intergrade & Dragon Quest VII Reimagined. 🙂

    0

