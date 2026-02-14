XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Die Konsole ist up to date, die Controller geladen – aber jetzt mal ehrlich: Was zockt ihr am Wochenende – oder startet ihr wieder nur die Konsole und bleibt bei keinem Spiel hängen?

Team Blockbuster: Nur AAA zählt. Alles darunter ist „Demo-Niveau“.

Team Abo-Games: Hauptsache im Game Pass – gekauft wird nichts mehr.

Team Multiplayer: Story? Brauche ich nicht. Hauptsache Rangliste.

Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser.

Team Backlog: Ihr redet euch ein, diesmal wirklich aufzuräumen.

Team Free Play Days: Kostenlos? Wird getestet. Gekauft? Eher nicht.

Team Indie: Grafik egal, Hauptsache „Geheimtipp".

Team Zombies: Schon wieder Untote? Egal, immer her damit.

Team Racing: Story überspringen. Vollgas oder nichts.

Team Demo: 30 Minuten reichen, um Experte zu sein.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr wirklich – und welches wollt ihr eigentlich sein?