XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Die Konsole ist up to date, die Controller geladen – aber jetzt mal ehrlich: Was zockt ihr am Wochenende – oder startet ihr wieder nur die Konsole und bleibt bei keinem Spiel hängen?

  • Team Blockbuster: Nur AAA zählt. Alles darunter ist „Demo-Niveau“.
  • Team Abo-Games: Hauptsache im Game Pass – gekauft wird nichts mehr.
  • Team Multiplayer: Story? Brauche ich nicht. Hauptsache Rangliste.
  • Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser.
  • Team Backlog: Ihr redet euch ein, diesmal wirklich aufzuräumen.
  • Team Free Play Days: Kostenlos? Wird getestet. Gekauft? Eher nicht.
  • Team Indie: Grafik egal, Hauptsache „Geheimtipp“.
  • Team Zombies: Schon wieder Untote? Egal, immer her damit.
  • Team Racing: Story überspringen. Vollgas oder nichts.
  • Team Demo: 30 Minuten reichen, um Experte zu sein.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr wirklich – und welches wollt ihr eigentlich sein?

  1. Baerenmaessig 680 XP Neuling | 14.02.2026 - 10:12 Uhr

    Bin in die Gears Reihe wieder eingestiegen. Wie gut sieht Gears 3 aus und mit FPS Boost. Echt klasse wenn man bedängt wie alt das Spiel ist. Die 360 Zeit war für mich die beste Zeit. Online MP etc. , was habe ich damals Spaß gehabt!!!

  2. wussii 55350 XP Nachwuchsadmin 7+ | 14.02.2026 - 10:13 Uhr

    Bei mir geht’s heute weiter mit Ori and the Will of the Wisps 😊

  3. EdgarAllanFloh 114220 XP Scorpio King Rang 2 | 14.02.2026 - 10:21 Uhr

    Es wird nur heute ein oder zwei Runden Creeper World geben. Leider muss ich heute noch was arbeiten und morgen will ich mal fern von der digitalen Welt ausspannen.

  8. Adept 1360 XP Beginner Level 1 | 14.02.2026 - 11:05 Uhr

    High on Life 2. Ist einfachd direkt Day One im Game Pass 🙂

  9. xXxTanithxXx 87475 XP Untouchable Star 3 | 14.02.2026 - 11:17 Uhr

    Forza horizon 5 Livery editor bissel malen für fh6, roadcraft und dragon quest 7

