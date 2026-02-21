XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da. Ihr habt Zeit. Ihr habt Spiele. Ihr habt einen riesigen Backlog. Und trotzdem scrollt ihr erst mal 20 Minuten durchs Dashboard!
Also, Hand aufs Herz: Was zockt ihr wirklich – oder bleibt es wieder nur beim Vorsatz?
- Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
- Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
- Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
- Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
- Team Zombies: Schon wieder Untote? Perfekt.
- Team Racing: Story skippen. Vollgas geben.
- Team Demo: 30 Minuten reichen für ein finales Urteil.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr – und welches wollt ihr nur sein?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
38 Kommentare AddedMitdiskutieren
Im GP endlich mal Final Fantasy weiter spielen. Habe aktuell nicht so viel Zeit.
Tekken 8
So wie die letzten Wochenenden: Yakuza, Like a Dragon😊
Zocke mit dem Sohn bissl Dark Souls. Mit Kollegen FH5 und für meine Frau den DLC von Lies of P weiter.
Vielleicht mach ich alleine noch ein bisschen High on life weiter.
FF VII und CoD
WuWa und Mafia The Old Country
Spiele gerade Killer instinct. Und später mit meinem Sohn Warhammer space Marine 2 und heute Abend wolfenstein youngblood
Weiß ich nocht nicht.
Werde EA FC 26 spielen und Arc Raiders.
Am Abend dann zum entspannen mein Pile of Shame abarbeiten, da ist aktuell AC Odyseey bei mir vorn da ich vor einigen Tagen Power Wash Simulator 2 auf 1000 von 1000 GS gebracht habe =)