XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da. Ihr habt Zeit. Ihr habt Spiele. Ihr habt einen riesigen Backlog. Und trotzdem scrollt ihr erst mal 20 Minuten durchs Dashboard!
Also, Hand aufs Herz: Was zockt ihr wirklich – oder bleibt es wieder nur beim Vorsatz?
- Team Marathon: Server-Slam bis zum Umfallen!
- Team Resident Evil: An dem neuen Teil führt kein Weg vorbei.
- Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
- Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
- Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
- Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
- Team Zombies: Schon wieder Untote? Perfekt.
- Team Racing: Story skippen. Vollgas geben.
- Team Demo: 30 Minuten reichen für ein finales Urteil.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr – und welches wollt ihr nur sein?
Kann man nicht so spontan sagen
werd mal den supermarkt simulator antesten
Es gibt momentan nur ein Game mit PSSR 2.0 🤣
Resident Evil Requiem
Noch unschlüssig.
Werde wohl heute Abend mal in Marathon reinschauen.
Dann hätte ich noch Ghost of Yotei, oder auch AC Shadows, was schon länger ruht.
Zudem hat Steam noch The Division DE für nen 5er im Angebot 🤔
Ich schau bisschen bei Avatar rein.
Hab Depries.
Mei Resident Evil liegt irgendwo in Deutschland in einem Lager und wird nicht weiter versendet. Hab eine E mail von Netgames bekommen.
dhl ist ein Sauladen.