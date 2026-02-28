XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende ist da. Ihr habt Zeit. Ihr habt Spiele. Ihr habt einen riesigen Backlog. Und trotzdem scrollt ihr erst mal 20 Minuten durchs Dashboard!

Also, Hand aufs Herz: Was zockt ihr wirklich – oder bleibt es wieder nur beim Vorsatz?

Team Marathon: Server-Slam bis zum Umfallen!

Server-Slam bis zum Umfallen! Team Resident Evil: An dem neuen Teil führt kein Weg vorbei.

An dem neuen Teil führt kein Weg vorbei. Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.

Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage. Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?

Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn? Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.

Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts. Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.

Früher war ohnehin alles besser. Punkt. Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.

Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher. Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.

Kostenlos testen, danach vergessen. Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp".

Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp". Team Zombies: Schon wieder Untote? Perfekt.

Schon wieder Untote? Perfekt. Team Racing: Story skippen. Vollgas geben.

Story skippen. Vollgas geben. Team Demo: 30 Minuten reichen für ein finales Urteil.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr – und welches wollt ihr nur sein?