XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist zum Glück wieder da. Ihr habt Zeit. Ihr habt Spiele und ihr habt einen riesigen Backlog. Warum sollte es euch besser gehen als uns?
Also, Hand aufs Herz: Was zockt ihr an diesem Wochenende?
- Team Marathon: Multiplayer, bis der Loot brennt!
- Team Resident Evil: An dem neuen Teil führt kein Weg vorbei.
- Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
- Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
- Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
- Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
- Team Zombies: Schon wieder Untote? Perfekt.
- Team Racing: Story skippen. Vollgas geben.
- Team Demo: 30 Minuten reichen für ein finales Urteil.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr?
Vivat Slovakia
Pro: Sieht aus wie GTA IV; Gute Geschichte bisher
Contra: Spielt sich wie GTA IV
Dead Island 2
Cod Bo6 & Gears 5. bischen CS Go und UT4 , Alpha Down of War 4
Resident Evil natürlich.
Wie jedes Wochenende erst einmal Team Stadionbesuch. Danach wohl etwas Final Fantasy, weil ich in letzter Zeit kaum zum Spielen kam.
Team Resident Evil.
Zweiter Durchgang wartet ^^