XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende ist zum Glück wieder da. Ihr habt Zeit. Ihr habt Spiele und ihr habt einen riesigen Backlog. Warum sollte es euch besser gehen als uns?

Also, Hand aufs Herz: Was zockt ihr an diesem Wochenende?

  • Team Marathon: Multiplayer, bis der Loot brennt!
  • Team Resident Evil: An dem neuen Teil führt kein Weg vorbei.
  • Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
  • Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
  • Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
  • Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
  • Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
  • Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
  • Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
  • Team Zombies: Schon wieder Untote? Perfekt.
  • Team Racing: Story skippen. Vollgas geben.
  • Team Demo: 30 Minuten reichen für ein finales Urteil.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr?

  1. EdgarAllanFloh 115920 XP Scorpio King Rang 3 | 07.03.2026 - 09:53 Uhr

    Vivat Slovakia

    Pro: Sieht aus wie GTA IV; Gute Geschichte bisher
    Contra: Spielt sich wie GTA IV

    0
  3. Economic 95645 XP Posting Machine Level 3 | 07.03.2026 - 09:57 Uhr

    Cod Bo6 & Gears 5. bischen CS Go und UT4 , Alpha Down of War 4

    0
  5. Dr Gnifzenroe 271145 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.03.2026 - 10:16 Uhr

    Wie jedes Wochenende erst einmal Team Stadionbesuch. Danach wohl etwas Final Fantasy, weil ich in letzter Zeit kaum zum Spielen kam.

    0

