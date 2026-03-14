XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende kommt glücklicherweise immer wieder zurück und ist endlich da! Ihr habt Zeit. Ihr habt Spiele und ihr habt einen riesigen Backlog.
Was zockt ihr an diesem Wochenende?
- Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
- Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
- Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
- Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr?
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40 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mich hat Star Wars Outlaws jetzt voll. Seit X-Wing, der Jedi Knight-Ära, den Factor 5 GameCube-Teilen und KOTOR hat mich kein Star Wars mehr so abgeholt.
Ansonsten Power Wash 2.
Ich werde mir heute Abend die Trash Filme bei High on Life 2 anschauen😁
Habe schon kurz reingeschaut „Menborg“ scheint echt mega zu sein. Ausserdem erinnert mich das Movement beim Kämpfen mit Sliden, Bouncen, Springen ein klein wenig an den den Klassiker Sunset Overdrive. Wer zum Lachen nicht in den Keller geht, der sollte unbedingt mal bei High on Life 2 reinschauen. Ich habe gestern einen Mordfall aufgeklärt, das war so herrlich abgedreht🤣
Ich bin aktuell wieder in cod mw (2019) unterwegs, bockt wieder richtig. Dann noch AC Valhalla, bin im letzten Drittel des Spiels, freu mich schon aufs Ende. 1 – 2 Runden Rocket League gehen auch immer gut zwischendurch. Vielleicht spiele ich auch noch wenn es zeitlich reicht Alan Wake 2 weiter