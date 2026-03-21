XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende kommt glücklicherweise immer wieder zurück und ist endlich da! Ihr habt Zeit. Ihr habt Spiele und ihr habt einen riesigen Backlog.
Was zockt ihr an diesem Wochenende?
- Team Crimson Desert: Eine verrückte Open-World muss entdeckt werden.
- Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
- Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
- Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
- Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr?
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43 Kommentare AddedMitdiskutieren
State of Decay 2 bekommt nochmal eine letzte Chance von mir 😄
Greedfall 2 und ich überlege mir, Only Up Rush zu holen. Sieht witzig aus für zwischendurch.
Habe Fallout 4 von vorne angefangen. Habe echt Bock es durchzuzocken, aber es wartet auf der Post Crimson Desert. War leider niemand Ü18 zu Hause als es ankam. Heute Abend weiß ich dann wie es läuft.
Team Racing und zwar das verfluchte Spiel Forza Horizon 5. Kein anderes Spiel wird gezockt.
Nix
Hatte mir vorgenommen alle meine Spiele mal zu testen wie sie jetzt mit pssr aussehen. Aber wahrscheinlich schaffe ich das eh erst nächste Woche im Urlaub
Natürlich Crimson Desert! Das Spiel ist der Hammer. GOTY für mich. Es hat so viele große und kleine Details. Es rennt auf der XSX sehr gut, vorallem wenn man sich denkt dass es eine 6 Jahre alte Hardware ist. Es übertrifft sogar GTA 6 für mich. Ich bin echt beeindruckt von der Tiefe der Details, der ganzen Welt wie lebendig sie wirkt und es gibt Momente wo man nur durch die Welt rennt um sich eben die Welt anzuschauen. Es hat soviel Inhalt dass ich für die nächsten paar Monate keine anderen Spiele brauche. Hab jetzt schon so um die 30 Stunden und kann nicht aufhören zu spielen. Dabei hab ich gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Es ist eine großartige Erfahrung die seinesgleichen sucht.
PS.: lest oder schaut euch keine Reviews an denn die meisten sind nutzlos. IGN gibt Veilguard 9/10 einem der größten Drecksspiele aller Zeiten. Und Crimson Desert bekommt 6/10. Da kann ich nur lachen. IGN ist komplett degeneriert.