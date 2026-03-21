XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende kommt glücklicherweise immer wieder zurück und ist endlich da! Ihr habt Zeit. Ihr habt Spiele und ihr habt einen riesigen Backlog.

Was zockt ihr an diesem Wochenende?

Team Crimson Desert: Eine verrückte Open-World muss entdeckt werden.

Eine verrückte Open-World muss entdeckt werden. Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.

Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage. Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?

Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn? Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.

Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts. Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.

Früher war ohnehin alles besser. Punkt. Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.

Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher. Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.

Kostenlos testen, danach vergessen. Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr?