XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende kommt glücklicherweise immer wieder zurück und ist endlich wieder da!
Was zockt ihr an diesem verregneten Wochenende?
- Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
- Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
- Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
- Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut euch unsere Top-Releasey an:
- Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- Das sind die neuen Spiele und Top-Games im März 2026
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69 Kommentare AddedMitdiskutieren
Crimson Desert.
Crimson Dessert und dazwischen life is strange reunion.
Diablo 4 und Fallout 4
Bisschen Retro unterwegs.
TimeSplitters 1 & 2
Sehr schöne Spiele. Habe früher Time Splitters 2 & Time Splitters Future Perfect sehr oft gezockt. Viel Spaß. 🙂
Werde weiter bei The Talos Principle 2 rätseln. Der dritte Level nach der Stadt sieht absolut nach SciFi aus und ich latsche da auch ohne die Rätsel gerne rum. Wenn man mal tolle Landschaften und ein paar wilde SciFi-Gebäude sehen will ist das Spiel ein guter Tipp.
Ansonsten wie an jedem Sonntag dann wieder die Klassiker Time Pilot, Gyruss und Scramble.
R-Type hatte ich jetzt auch mal wieder rausgekramt und weitergespielt, aber die Level 6-8 sind ja wohl nur verrückt. Da ist es mir ein totales Rätsel, wie man die jemals am Automaten schaffen sollte.
Erneut nichts
Starship Troopers Bug Wars
Ich leiste meinen Beitrag 🫡😉
Cronos the New Dawn.
Also ne Mischung aus AA und AAA?
Weis gar nicht genau was das von beiden ist 😀