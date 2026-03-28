XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

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Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende kommt glücklicherweise immer wieder zurück und ist endlich wieder da!

Was zockt ihr an diesem verregneten Wochenende?

  • Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
  • Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
  • Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
  • Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
  • Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
  • Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
  • Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?

Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut euch unsere Top-Releasey an:

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69 Kommentare Added

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    • Vayne1986 39215 XP Bobby Car Rennfahrer | 28.03.2026 - 18:22 Uhr
      Antwort auf GunslingerII

      Sehr schöne Spiele. Habe früher Time Splitters 2 & Time Splitters Future Perfect sehr oft gezockt. Viel Spaß. 🙂

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  5. Kenty 248090 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.03.2026 - 17:21 Uhr

    Werde weiter bei The Talos Principle 2 rätseln. Der dritte Level nach der Stadt sieht absolut nach SciFi aus und ich latsche da auch ohne die Rätsel gerne rum. Wenn man mal tolle Landschaften und ein paar wilde SciFi-Gebäude sehen will ist das Spiel ein guter Tipp.

    Ansonsten wie an jedem Sonntag dann wieder die Klassiker Time Pilot, Gyruss und Scramble.

    R-Type hatte ich jetzt auch mal wieder rausgekramt und weitergespielt, aber die Level 6-8 sind ja wohl nur verrückt. Da ist es mir ein totales Rätsel, wie man die jemals am Automaten schaffen sollte.

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  7. PlayIT 48925 XP Hooligan Bezwinger | 28.03.2026 - 17:30 Uhr

    Starship Troopers Bug Wars

    Ich leiste meinen Beitrag 🫡😉

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  8. Drakeline6 201975 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.03.2026 - 18:03 Uhr

    Cronos the New Dawn.
    Also ne Mischung aus AA und AAA?
    Weis gar nicht genau was das von beiden ist 😀

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