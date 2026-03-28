XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende kommt glücklicherweise immer wieder zurück und ist endlich wieder da!

Was zockt ihr an diesem verregneten Wochenende?

Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.

Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage. Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?

Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn? Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.

Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts. Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.

Früher war ohnehin alles besser. Punkt. Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.

Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher. Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.

Kostenlos testen, danach vergessen. Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?

Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut euch unsere Top-Releasey an: