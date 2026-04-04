XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

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Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Glücklicherweise kehrt das Wochenende immer wieder zurück und ist sogar besonders lang. Was uns direkt zur Frage bringt!

Was zockt ihr an diesem langen Oster-Wochenende?

  • Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
  • Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
  • Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
  • Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
  • Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
  • Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
  • Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?

Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an:

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