XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Glücklicherweise kehrt das Wochenende immer wieder zurück und ist sogar besonders lang. Was uns direkt zur Frage bringt!
Was zockt ihr an diesem langen Oster-Wochenende?
- Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
- Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
- Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
- Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
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