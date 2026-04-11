XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Es ist wieder Wochenende und wieder möchten wir von euch erfahren, welches Spiel eure Konsole zum Glühen bringt!

Was spielt ihr am Wochenende?

Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.

Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage. Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?

Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn? Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.

Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts. Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.

Früher war ohnehin alles besser. Punkt. Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.

Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher. Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.

Kostenlos testen, danach vergessen. Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?

Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an: