XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Es ist wieder Wochenende und wieder möchten wir von euch erfahren, welches Spiel eure Konsole zum Glühen bringt!
Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
- Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
- Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
- Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an:
- Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
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30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Xbox: Planet Coaster 2, Oblivion Remaster
Switch: Pokémon Champions, Pokémon: Brillanter Diamant
PS5: Digimon World, Resident Evil 3 OG
500er Mags durchballern, bischen durch die Map mähen
Hauptsächlich das Spiel: Familien Papi.
Mal sehen ob dazwischen Zeit ist, dass ich sone Konsole anschalte😌
Wenn ich Zeit finde Warframe