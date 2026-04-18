XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Wieder einmal ist es Wochenende, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, welches Spiel in eurer Konsole euch zum Strahlen bringt!
Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
- Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
- Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
- Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
- Team Beta: Ich habe eine Einladung und spiele die Beta von…
- Team PRAGMATA: Endlich hat das Warten ein Ende!
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an:
- Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- Das sind die neuen Spiele und Top-Games im März 2026
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52 Kommentare AddedMitdiskutieren
Baldur’s Gate 3 und mal schauen, ob und wann ich Bock auf RE 9 hab. Es schlummert hier und wartet, eigentlich mal aufm PC installiert zu werden – aber bisher zieht mich das nicht.
Mich gruselts nämlich eher davor, dass es genauso schlecht wie Village ist.
Pokopia (weils daily stuff wurde sowieso), Tcg shop Simulator ansonsten Familien Brett Spiele Abend darfs heut mal wieder sein 😂 wenn das zählt
Ghost of Tushima
Joshis Island 2 (100% Run)
Fire Emblem GBA (Level 28/30)
Red Dead Redemption 2 (Online)
Das beste Spiel aller Zeiten:
Crimson Desert