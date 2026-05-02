XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Wieder einmal ist Wochenende – Zeit für Controller, Konsole und die große Frage: Was wird gezockt… und wird es diesmal wirklich länger als 30 Minuten?

Zwischen riesigen Blockbustern, Game Pass, Backlog und spontanen Downloads kennt ihr das sicher: Man startet voller Motivation – und landet am Ende doch wieder wo ganz anders.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team beschreibt euer Gaming-Wochenende am besten?

Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.

Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage. Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?

Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn? Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.

Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts. Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.

Früher war ohnehin alles besser. Punkt. Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.

Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher. Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.

Kostenlos testen, danach vergessen. Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.

Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“. Team Beta: Ich habe eine Einladung und spiele die Beta von…

Ich habe eine Einladung und spiele die Beta von… Team Diablo IV: Endlich Lord of Hatred suchten!

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?

Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an: