XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Wieder einmal ist Wochenende – Zeit für Controller, Konsole und die große Frage: Was wird gezockt… und wird es diesmal wirklich länger als 30 Minuten?
Zwischen riesigen Blockbustern, Game Pass, Backlog und spontanen Downloads kennt ihr das sicher: Man startet voller Motivation – und landet am Ende doch wieder wo ganz anders.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team beschreibt euer Gaming-Wochenende am besten?
- Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
- Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
- Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
- Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
- Team Beta: Ich habe eine Einladung und spiele die Beta von…
- Team Diablo IV: Endlich Lord of Hatred suchten!
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an:
47 Kommentare AddedMitdiskutieren
NG+ in Starfield. Muss jetzt zur Nasa.😍
Neverness to Everness 🩷
Aphelion wird komplettiert, wird nicht allzu lang dauern. Danach spiele ich das adrenalingetränkte Trepang2 weiter. Und ein paar Runden Vampire Crawlers gehen dazwischen doch immer 🙂
Viel Adrenalien klingt gut. Wie gross ist den die Action in Trepang 2? Bins mir am überlegen obwohl ich nur MP zocke
Bin mit meinem Paladin im Endgame angekommen (Kampagne vom DLC ist wirklich stark!).
Werde also weiter in Diablo IV reinspielen und nebenbei läuft dann mal TomoDachi Life, Kiln oder Aphelion.
Mal schauen gestern war es Skyrim auf der 360
Bin generell wieder bissel aufm „retro“ Trip.
Vielleicht auch mal wieder dead Island 🤔
Silksong auf der Xbox, Space Marine am PC. Und vielleicht nochmal GTA V.
Aber vielleicht setze ich mich auch einfach in die Sonne und lese endlich das Buch fertig, an dem ich seit Ewigkeiten dran bin.