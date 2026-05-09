XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende steht vor der Tür – und damit auch die altbekannte Gaming-Realität: Eigentlich wollte man „nur kurz reinschauen“, doch plötzlich ist es Sonntagabend und der Controller klebt gefühlt fest in der Hand.
Zwischen neuen Releases, Game Pass Drops, ewigen Backlogs und spontanen „nur mal kurz ausprobieren“-Momenten stellt sich wieder die Frage: Was wird dieses Wochenende wirklich gespielt?
Und vor allem: Zu welchem Gaming-Typ gehört ihr gerade?
- Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
- Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
- Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
- Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
- Team Beta: Ich habe eine Einladung und spiele die Beta von…
- Team Mixtape: Nostalgie pur!
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an:
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Marathon, hatte gestern so geile kranke Runden. Erstmal einkaufen etc. und vor Marathon bissl Saros.
Ich möchte das großartige Mixtape komplettieren. Der Soundtrack ist fantastisch und hätte ich zu gerne auf Vinyl. Auch bei Star Wars Outlaws geht’s weiter. War gestern bei Lando Calrissian dem guten alten Haudegen. Bin gespannt wie’s weitergeht.
Bei mir ist es Saros. Geiles Game 😀.
Dead Island 2, ich finde es super👌
Eine Mischung „Age of Empires 2: Return of Rome“ und „AC: Black Flag Original“
Leider gar nichts, da wir nicht zuhause sind. Je nach Rückkehr reicht es morgen Abend noch für etwas Terra Tech Legion.