XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

18 Autor: , in News / XboxDynasty
Übersicht

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende steht vor der Tür – und damit auch die altbekannte Gaming-Realität: Eigentlich wollte man „nur kurz reinschauen“, doch plötzlich ist es Sonntagabend und der Controller klebt gefühlt fest in der Hand.

Zwischen neuen Releases, Game Pass Drops, ewigen Backlogs und spontanen „nur mal kurz ausprobieren“-Momenten stellt sich wieder die Frage: Was wird dieses Wochenende wirklich gespielt?

Und vor allem: Zu welchem Gaming-Typ gehört ihr gerade?

  • Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
  • Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
  • Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
  • Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
  • Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
  • Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
  • Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
  • Team Beta: Ich habe eine Einladung und spiele die Beta von…
  • Team Mixtape: Nostalgie pur!

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?

Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu XboxDynasty

18 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Teddofryo 117015 XP Scorpio King Rang 3 | 09.05.2026 - 09:48 Uhr

    Marathon, hatte gestern so geile kranke Runden. Erstmal einkaufen etc. und vor Marathon bissl Saros.

    0
  2. Robilein 1263710 XP Xboxdynasty Legend Platin | 09.05.2026 - 09:54 Uhr

    Ich möchte das großartige Mixtape komplettieren. Der Soundtrack ist fantastisch und hätte ich zu gerne auf Vinyl. Auch bei Star Wars Outlaws geht’s weiter. War gestern bei Lando Calrissian dem guten alten Haudegen. Bin gespannt wie’s weitergeht.

    0
  5. EdgarAllanFloh 132500 XP Elite-at-Arms Silber | 09.05.2026 - 09:59 Uhr

    Eine Mischung „Age of Empires 2: Return of Rome“ und „AC: Black Flag Original“

    0
  6. Dr Gnifzenroe 273345 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.05.2026 - 10:08 Uhr

    Leider gar nichts, da wir nicht zuhause sind. Je nach Rückkehr reicht es morgen Abend noch für etwas Terra Tech Legion.

    0

Hinterlasse eine Antwort