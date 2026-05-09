XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende steht vor der Tür – und damit auch die altbekannte Gaming-Realität: Eigentlich wollte man „nur kurz reinschauen“, doch plötzlich ist es Sonntagabend und der Controller klebt gefühlt fest in der Hand.

Zwischen neuen Releases, Game Pass Drops, ewigen Backlogs und spontanen „nur mal kurz ausprobieren“-Momenten stellt sich wieder die Frage: Was wird dieses Wochenende wirklich gespielt?

Und vor allem: Zu welchem Gaming-Typ gehört ihr gerade?

Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.

Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage. Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?

Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn? Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.

Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts. Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.

Früher war ohnehin alles besser. Punkt. Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.

Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher. Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.

Kostenlos testen, danach vergessen. Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.

Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“. Team Beta: Ich habe eine Einladung und spiele die Beta von…

Ich habe eine Einladung und spiele die Beta von… Team Mixtape: Nostalgie pur!

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?

Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an: