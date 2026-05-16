XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Eigentlich wollte man nur kurz spielen – und plötzlich ist wieder das halbe Wochenende weg.
Neue Releases, Game Pass, Backlog oder einfach stumpf Online-Grind: Was läuft bei euch?
Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Unter AAA läuft nichts. Alles andere ist Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Warum denn?
- Team Multiplayer: Story ist Nebensache. Rangliste oder nichts.
- Team Klassiker: Früher war ohnehin alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen, danach vergessen.
- Team Indie: Pixel über Politur. Hauptsache „Geheimtipp“.
- Team Beta: Ich habe eine Einladung und spiele die Beta von…
- Team Mixtape: Nostalgie pur!
- Team Forza Horizon 6: Japan ist einfach Premium.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an:
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15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Forza Horizon 6
Ganz klar Forza Horizon 6 natürlich 😊👍💚