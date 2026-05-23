XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

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Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Eigentlich wollte man nur kurz zocken – und plötzlich ist schon wieder das halbe Wochenende vorbei.

Neue Releases, Game Pass, Backlog oder endloser Online-Grind: Was läuft bei euch gerade?

Was spielt ihr am Wochenende?

  • Team Blockbuster: Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage.
  • Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Wozu?
  • Team Multiplayer: Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt.
  • Team Klassiker: Früher war sowieso alles besser. Punkt.
  • Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
  • Team Free Play Days: Kostenlos testen und danach wieder vergessen.
  • Team Indie: Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp.
  • Team Beta: Ich spiele gerade die Beta von …
  • Team Forza Horizon 6: Japan ist einfach Premium.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?

Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an:

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43 Kommentare Added

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    • Kenty 257370 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.05.2026 - 11:46 Uhr
      Antwort auf Fehrengi

      Sollte man nicht eher Horizon 6 schreiben? Forza meint ja auch die Motorsport Reihe, aber gut, die 6 macht es auch eindeutig.

      0
  2. Rotten 123385 XP Man-at-Arms Silber | 23.05.2026 - 10:51 Uhr

    Team LAN-party 😅 bin dieses Wochenende auf unserer jährlichen LAN ✌🏻😹 läuft wahrscheinlich auf Dart raus 😅

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  5. Sevalot 9460 XP Beginner Level 4 | 23.05.2026 - 10:56 Uhr

    Forza Horizon 5. Laut Statistik hab ich schon 2174 Stunden und 48 Minuten verbracht und das auf der Xbox Series X. 😯

    Mit FH6 will ich irgendwie trotzdem immer noch nicht anfangen ausser ich ändere später meine Meinung. 😬

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  7. Thagor90 22500 XP Nasenbohrer Level 2 | 23.05.2026 - 11:40 Uhr

    Team Forza

    Und dann das ein oder andere kleine für zwischendurch

    0
  8. Kenty 257370 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.05.2026 - 11:55 Uhr

    Forza Horizon 6 und Luna Abyss anschauen. Aphelion will ich auch noch weiter spielen und am Sonntag werden wieder die Klassiker Time Pilot, Gyruss und Scramble gezockt für die Highscorelisten.

    Bei Gyruss habe ich es jetzt aus Versehen geschafft, bis zur Erde kein einziges Schiff zu verlieren. Da war ich dann schon überrascht. Aber an die 400000 komme ich trotzdem noch nicht ran, weil es danach halt doch sehr schwer wird.

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