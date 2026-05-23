XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Eigentlich wollte man nur kurz zocken – und plötzlich ist schon wieder das halbe Wochenende vorbei.

Neue Releases, Game Pass, Backlog oder endloser Online-Grind: Was läuft bei euch gerade?

Was spielt ihr am Wochenende?

Team Blockbuster : Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage.

: Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage. Team Abo-Games : Game Pass regelt. Kaufen? Wozu?

: Game Pass regelt. Kaufen? Wozu? Team Multiplayer : Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt.

: Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt. Team Klassiker : Früher war sowieso alles besser. Punkt.

: Früher war sowieso alles besser. Punkt. Team Backlog : Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.

: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher. Team Free Play Days : Kostenlos testen und danach wieder vergessen.

: Kostenlos testen und danach wieder vergessen. Team Indie : Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp.

: Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp. Team Beta : Ich spiele gerade die Beta von …

: Ich spiele gerade die Beta von … Team Forza Horizon 6: Japan ist einfach Premium.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?

Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an: