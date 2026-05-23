XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Eigentlich wollte man nur kurz zocken – und plötzlich ist schon wieder das halbe Wochenende vorbei.
Neue Releases, Game Pass, Backlog oder endloser Online-Grind: Was läuft bei euch gerade?
Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Wozu?
- Team Multiplayer: Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt.
- Team Klassiker: Früher war sowieso alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen und danach wieder vergessen.
- Team Indie: Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp.
- Team Beta: Ich spiele gerade die Beta von …
- Team Forza Horizon 6: Japan ist einfach Premium.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an:
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43 Kommentare AddedMitdiskutieren
Forza 6
Sollte man nicht eher Horizon 6 schreiben? Forza meint ja auch die Motorsport Reihe, aber gut, die 6 macht es auch eindeutig.
Team LAN-party 😅 bin dieses Wochenende auf unserer jährlichen LAN ✌🏻😹 läuft wahrscheinlich auf Dart raus 😅
Rainbow Six und Star Wars Outlwas
Sae oft hieves update is ja da 🙂
Forza Horizon 5. Laut Statistik hab ich schon 2174 Stunden und 48 Minuten verbracht und das auf der Xbox Series X. 😯
Mit FH6 will ich irgendwie trotzdem immer noch nicht anfangen ausser ich ändere später meine Meinung. 😬
Forza 6
Rebleca
Planst of Lana 2
Team Forza
Und dann das ein oder andere kleine für zwischendurch
Forza Horizon 6 und Luna Abyss anschauen. Aphelion will ich auch noch weiter spielen und am Sonntag werden wieder die Klassiker Time Pilot, Gyruss und Scramble gezockt für die Highscorelisten.
Bei Gyruss habe ich es jetzt aus Versehen geschafft, bis zur Erde kein einziges Schiff zu verlieren. Da war ich dann schon überrascht. Aber an die 400000 komme ich trotzdem noch nicht ran, weil es danach halt doch sehr schwer wird.