XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Eigentlich wollte man nur kurz zocken – und plötzlich ist schon wieder das halbe Wochenende vorbei.
Neue Releases, Game Pass, Backlog oder endloser Online-Grind: Was läuft bei euch gerade?
Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Wozu?
- Team Multiplayer: Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt.
- Team Klassiker: Früher war sowieso alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen und danach wieder vergessen.
- Team Indie: Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp.
- Team Beta: Ich spiele gerade die Beta von …
- Team Forza Horizon 6: Japan ist und bleibt Premium.
- Team 007 First Light: Japan ist und bleibt Premium.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
Und wer noch ein paar Inspirationen benötigt, schaut sich unsere Top-Releases an:
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37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Forza Horizon 6 zocke ich und auch dieses Wochenende bis Sonntag. Ab Montag bis Freitag auch. Hab schon den pinken Armband, bin Stufe 80, Credits hab ich 3.867.435 und schon 27 Stunden 27 Minuten Spielzeit verbracht.
Werde wohl in Gears Reloaded im Free Weekend reinschauen, hatte es im GP bereits angefangen.
Ansonsten stehen SW Outlaws, Helldivers 2 und ev. Mindseye auf dem Speiseplan
Das war auch mein Plan aber es scheint das Gears nur auf der Konsole kostenlos gespielt werden kann, über den Store beim Handheld steht nur die Option kaufen oder GamePass abonnieren 😫
Dead Island 2 und FH6.
Spiele am PC bissle day of tentacle weiter und sonst Forza Horizon 6 und replaced sollte ich Mal beenden