XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

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Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Eigentlich wollte man nur kurz zocken – und plötzlich ist schon wieder das halbe Wochenende vorbei.

Neue Releases, Game Pass, Backlog oder endloser Online-Grind: Was läuft bei euch gerade?

Was spielt ihr am Wochenende?

  • Team Blockbuster: Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage.
  • Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Wozu?
  • Team Multiplayer: Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt.
  • Team Klassiker: Früher war sowieso alles besser. Punkt.
  • Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
  • Team Free Play Days: Kostenlos testen und danach wieder vergessen.
  • Team Indie: Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp.
  • Team Beta: Ich spiele gerade die Beta von …
  • Team Forza Horizon 6: Japan ist und bleibt Premium.
  • Team 007 First Light: Bond muss beendet werden.
  • Team Gothic 1 Remake: Zurück zu den Wurzeln.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?

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11 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 283470 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.06.2026 - 09:18 Uhr

    Kuriosum am Rande: wollte gerade meinen GP kündigen.
    MS bot mir folgendes an: entweder läuft es am 15.6 ganz regulär ab, oder es endet sofort und MS überweist mir 20,99€.
    What? 😆

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  4. Economic 105420 XP Hardcore User | 06.06.2026 - 09:28 Uhr

    Wanns geht BO6.
    Mann will es starten im HQ und kommt direkt Ingame BO7 mit kaufoption oder MW 4 Vorbestellung.
    Bo6 das man gekauft hat geht niicht stattdessen startet BO7 das man nicht gekauft hat.
    Mit nem Discort File behoben .

    Die Pisser versuchen wirklich alle fiesen Tricks den BO7 Scheiss noch anzudrehen.

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  5. faktencheck 200510 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.06.2026 - 09:36 Uhr

    Team Multiplayer! Nach der Ankündigung von GW3 werde ich wohl ein paar Stunden in Tyria eintauchen.

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  9. Katanameister 451110 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 06.06.2026 - 09:46 Uhr

    Werde wohl einige Demos ausprobieren wie Onimusha und Adventures of Elliot, ansonsten noch Monster Train 1 und eventuell noch was anderes zocken, mal sehen.

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