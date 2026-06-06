XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Eigentlich wollte man nur kurz zocken – und plötzlich ist schon wieder das halbe Wochenende vorbei.
Neue Releases, Game Pass, Backlog oder endloser Online-Grind: Was läuft bei euch gerade?
Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Wozu?
- Team Multiplayer: Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt.
- Team Klassiker: Früher war sowieso alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen und danach wieder vergessen.
- Team Indie: Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp.
- Team Beta: Ich spiele gerade die Beta von …
- Team Forza Horizon 6: Japan ist und bleibt Premium.
- Team 007 First Light: Bond muss beendet werden.
- Team Gothic 1 Remake: Zurück zu den Wurzeln.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
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11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kuriosum am Rande: wollte gerade meinen GP kündigen.
MS bot mir folgendes an: entweder läuft es am 15.6 ganz regulär ab, oder es endet sofort und MS überweist mir 20,99€.
What? 😆
Dann würde ich die 20,99€ nehmen 🤑.
Weiterhin Lego Batman & Final Fantasy VII Rebirth. ❤️
Luna Abyss und Onimusha Demo.
Wanns geht BO6.
Mann will es starten im HQ und kommt direkt Ingame BO7 mit kaufoption oder MW 4 Vorbestellung.
Bo6 das man gekauft hat geht niicht stattdessen startet BO7 das man nicht gekauft hat.
Mit nem Discort File behoben .
Die Pisser versuchen wirklich alle fiesen Tricks den BO7 Scheiss noch anzudrehen.
Bo7 ist halt auch besser als bo6, zumindest im multiplayer
Team Multiplayer! Nach der Ankündigung von GW3 werde ich wohl ein paar Stunden in Tyria eintauchen.
Warframe,Gears 4 und FH6 alles natürlich nur wenn es die Zeit zulässt.
High on life 2 und vielleicht noch cod
Gt7 und Forza
Werde wohl einige Demos ausprobieren wie Onimusha und Adventures of Elliot, ansonsten noch Monster Train 1 und eventuell noch was anderes zocken, mal sehen.