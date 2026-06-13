XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

26 Autor: , in News / XboxDynasty
Übersicht

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende ist da und die Auswahl war selten größer: Neue Releases, frische Game-Pass-Titel, laufende Betas und natürlich der berüchtigte Backlog, der eigentlich schon längst kleiner werden sollte.

Doch seien wir ehrlich: Die meisten von uns landen am Ende sowieso wieder bei ihrem aktuellen Lieblingsspiel und versenken dort deutlich mehr Stunden als geplant.

Deshalb wollen wir wissen: Welches Spiel läuft bei euch gerade – und zu welchem Team gehört ihr?

Was spielt ihr am Wochenende?

  • Team Blockbuster: Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage.
  • Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Wozu?
  • Team Multiplayer: Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt.
  • Team Klassiker: Früher war sowieso alles besser. Punkt.
  • Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
  • Team Free Play Days: Kostenlos testen und danach wieder vergessen.
  • Team Indie: Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp.
  • Team Beta: Ich spiele gerade die Beta von …
  • Team Forza Horizon 6: Japan ist und bleibt Premium.
  • Team 007 First Light: Bond muss beendet werden.
  • Team Gothic 1 Remake: Zurück zu den Wurzeln.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu XboxDynasty

26 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Mysterio 42085 XP Hooligan Krauler | 13.06.2026 - 11:32 Uhr

    Ich hoffe das ich Fallout 4 heute beenden kann, damit ich Gothic starten kann.

    0

Hinterlasse eine Antwort