XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da und die Auswahl war selten größer: Neue Releases, frische Game-Pass-Titel, laufende Betas und natürlich der berüchtigte Backlog, der eigentlich schon längst kleiner werden sollte.
Doch seien wir ehrlich: Die meisten von uns landen am Ende sowieso wieder bei ihrem aktuellen Lieblingsspiel und versenken dort deutlich mehr Stunden als geplant.
Deshalb wollen wir wissen: Welches Spiel läuft bei euch gerade – und zu welchem Team gehört ihr?
Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Wozu?
- Team Multiplayer: Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt.
- Team Klassiker: Früher war sowieso alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen und danach wieder vergessen.
- Team Indie: Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp.
- Team Beta: Ich spiele gerade die Beta von …
- Team Forza Horizon 6: Japan ist und bleibt Premium.
- Team 007 First Light: Bond muss beendet werden.
- Team Gothic 1 Remake: Zurück zu den Wurzeln.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Grulovia Grulovia – forever shinning bright 😀
BF6 und Dead Island 2, so wie letztes Wochenende.
Ich hoffe das ich Fallout 4 heute beenden kann, damit ich Gothic starten kann.