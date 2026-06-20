XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist gestartet – und die Auswahl könnte kaum größer sein. Neue Releases, frische Game-Pass-Spiele, aktuelle Betas und natürlich der Backlog, der eigentlich längst kleiner werden sollte.
Trotzdem landen viele am Ende wieder bei genau dem einen Spiel, das sie aktuell nicht loslässt.
Deshalb interessiert uns: Was zockt ihr gerade am Wochenende – und welchem Spiel könnt ihr aktuell einfach nicht widerstehen?
Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt. Kaufen? Wozu?
- Team Multiplayer: Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt.
- Team Klassiker: Früher war sowieso alles besser. Punkt.
- Team Backlog: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.
- Team Free Play Days: Kostenlos testen und danach wieder vergessen.
- Team Indie: Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?
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46 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hades 2 hat mich mal wieder gepackt
Hab mir Battlefield Hardline für PS 5gekauft, bevor es gelöscht wurde und werde dass abschließen. Finde es ziemlich cool. Is halt mehr schleichen als Ballern und Story erfüllt jedes Klischee aber ermächtigt echt Laune.
Rise of the Tomb Raider