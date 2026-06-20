XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende ist gestartet – und die Auswahl könnte kaum größer sein. Neue Releases, frische Game-Pass-Spiele, aktuelle Betas und natürlich der Backlog, der eigentlich längst kleiner werden sollte.

Trotzdem landen viele am Ende wieder bei genau dem einen Spiel, das sie aktuell nicht loslässt.

Deshalb interessiert uns: Was zockt ihr gerade am Wochenende – und welchem Spiel könnt ihr aktuell einfach nicht widerstehen?

Was spielt ihr am Wochenende?

Team Blockbuster : Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage.

: Unter AAA geht nichts. Alles andere ist nur Beilage. Team Abo-Games : Game Pass regelt. Kaufen? Wozu?

: Game Pass regelt. Kaufen? Wozu? Team Multiplayer : Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt.

: Story ist nebensächlich. Nur Rangliste zählt. Team Klassiker : Früher war sowieso alles besser. Punkt.

: Früher war sowieso alles besser. Punkt. Team Backlog : Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher.

: Dieses Wochenende wird wirklich aufgeräumt. Ganz sicher. Team Free Play Days : Kostenlos testen und danach wieder vergessen.

: Kostenlos testen und danach wieder vergessen. Team Indie: Pixel statt Politur. Hauptsache Geheimtipp.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell?