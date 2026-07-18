XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da – Zeit für die wichtigste Frage an die XboxDynasty-Community.
Welches Spiel hat euch aktuell so gepackt, dass ihr einfach nicht mehr aufhören könnt?
Ganz egal ob neuer Release, Game Pass, Free Play Days oder ein Titel aus dem Backlog – was läuft bei euch dieses Wochenende?
Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: AAA oder nichts.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt.
- Team Multiplayer: Die Rangliste wartet.
- Team Klassiker: Die alten Spiele bleiben die besten.
- Team Backlog: Diesmal wird wirklich aufgeräumt.
- Team Free Play Days: Erst testen, dann entscheiden.
- Team Indie: Klein, kreativ und unterschätzt.
- Team Achievement-Hunter: Egal, Hauptsache die 1000 ist sicher.
Also, XboxDynasty-Community: Hand aufs Herz: Welches Spiel lässt euch aktuell nicht mehr los?
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14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oblivion Remaster, Ready or Not, Star Wars Battlefront Classic Collection und dank reddit Easy Red 2 eben entdeckt 😁👍 da ich nach nem guten Spiel wie Battlefield aber wie früher mit bots für Singleplayer suchte
Irgend ein MP wie immer
Eiyuden und Quarantane Zone
Team Klassiker / Red Faction Armageddon / gute 360 Zeiten…