XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende ist da – Zeit für die wichtigste Frage an die XboxDynasty-Community.

Welches Spiel hat euch aktuell so gepackt, dass ihr einfach nicht mehr aufhören könnt?

Ganz egal ob neuer Release, Game Pass, Free Play Days oder ein Titel aus dem Backlog – was läuft bei euch dieses Wochenende?

Was spielt ihr am Wochenende?

Team Blockbuster: AAA oder nichts.

AAA oder nichts. Team Abo-Games: Game Pass regelt.

Game Pass regelt. Team Multiplayer: Die Rangliste wartet.

Die Rangliste wartet. Team Klassiker: Die alten Spiele bleiben die besten.

Die alten Spiele bleiben die besten. Team Backlog: Diesmal wird wirklich aufgeräumt.

Diesmal wird wirklich aufgeräumt. Team Free Play Days: Erst testen, dann entscheiden.

Erst testen, dann entscheiden. Team Indie: Klein, kreativ und unterschätzt.

Klein, kreativ und unterschätzt. Team Achievement-Hunter: Egal, Hauptsache die 1000 ist sicher.

Also, XboxDynasty-Community: Hand aufs Herz: Welches Spiel lässt euch aktuell nicht mehr los?