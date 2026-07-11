XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

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Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende ist da – und damit jede Menge Zeit zum Zocken. Neue Releases, Game Pass, Free Play Days oder doch endlich der Backlog? Die Auswahl war selten größer.

Und trotzdem passiert es immer wieder: Eigentlich wollte man nur kurz ein Spiel starten – und plötzlich ist das halbe Wochenende vorbei.

Jetzt seid ihr dran: Welches Spiel fesselt euch aktuell so sehr, dass ihr kaum noch aufhören könnt?

Was spielt ihr am Wochenende?

  • Team Blockbuster: AAA oder nichts.
  • Team Abo-Games: Game Pass regelt.
  • Team Multiplayer: Die Rangliste wartet.
  • Team Klassiker: Die alten Spiele bleiben die besten.
  • Team Backlog: Diesmal wird wirklich aufgeräumt.
  • Team Free Play Days: Erst testen, dann entscheiden.
  • Team Indie: Klein, kreativ und unterschätzt.
  • Team Achievemnt-Hunter: Egal, hauptsache die 1000 ist sicher.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell – Disc oder Digital?

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18 Kommentare Added

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  1. XXPS 10940 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.07.2026 - 08:49 Uhr

    Erstmal schwimmen gehen und heute abend black flag.

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  5. BLACK 8z 115590 XP Scorpio King Rang 3 | 11.07.2026 - 09:24 Uhr

    Werd die letzten Tage im mit GP Banishers weiterspielen und hoffentlich noch zu Ende bringen. Bin aber erst bei 13% und das bei doch schon paar Spielstunden… Werde wohl den Fokus auf die Story legen und das ganze Sammelzeug größtenteils liegen lassen müssen…

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  6. Wartenaufwunder 164100 XP First Star Silber | 11.07.2026 - 09:25 Uhr

    Glaube… nachdem ich edgerunners geguckt und den Roman gelesen habe wird es mal Zeit für Cyberpunk 2077 bei mir 😅

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