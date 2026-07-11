XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da – und damit jede Menge Zeit zum Zocken. Neue Releases, Game Pass, Free Play Days oder doch endlich der Backlog? Die Auswahl war selten größer.
Und trotzdem passiert es immer wieder: Eigentlich wollte man nur kurz ein Spiel starten – und plötzlich ist das halbe Wochenende vorbei.
Jetzt seid ihr dran: Welches Spiel fesselt euch aktuell so sehr, dass ihr kaum noch aufhören könnt?
Was spielt ihr am Wochenende?
- Team Blockbuster: AAA oder nichts.
- Team Abo-Games: Game Pass regelt.
- Team Multiplayer: Die Rangliste wartet.
- Team Klassiker: Die alten Spiele bleiben die besten.
- Team Backlog: Diesmal wird wirklich aufgeräumt.
- Team Free Play Days: Erst testen, dann entscheiden.
- Team Indie: Klein, kreativ und unterschätzt.
- Team Achievemnt-Hunter: Egal, hauptsache die 1000 ist sicher.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Team seid ihr und was spielt ihr aktuell – Disc oder Digital?
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18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Erstmal schwimmen gehen und heute abend black flag.
Final Fantasy VII Rebirth & Mass Effect: Andromeda. 🙂
Hab vor Replaced anzufangen
Zwei RPG parallel 😵💫
Das könnte ich nicht
Werd die letzten Tage im mit GP Banishers weiterspielen und hoffentlich noch zu Ende bringen. Bin aber erst bei 13% und das bei doch schon paar Spielstunden… Werde wohl den Fokus auf die Story legen und das ganze Sammelzeug größtenteils liegen lassen müssen…
Glaube… nachdem ich edgerunners geguckt und den Roman gelesen habe wird es mal Zeit für Cyberpunk 2077 bei mir 😅