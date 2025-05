XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Am Wochenende bietet sich endlich Zeit, um ein paar Spiele nachzuholen oder richtig in neue Titel einzutauchen. Deswegen gibt es auch heute wieder nur eine wichtige Frage: Was wird an diesem Wochenende auf eurer Konsole gespielt?

Spielt ihr Elden Ring: Nightreign, DOOM: The Dark Ages, Metaphor ReFantazio oder andere neue Veröffentlichungen? Spielt ihr doch lieber einen alten Titel weiter, vielleicht auch etwas ganz anderes?

Nutzt ihr die Free Play Days für ein paar neue Kandidaten in eurer Spielsammlung oder lieber die aktuellen Xbox Delas & Angebote für neue Spielperlen?

Was spielt ihr an diesem Wochenende auf eurer Konsole?

Postet in den Kommentaren, was ihr dieses Wochenende spielen werdet, schließt euch mit anderen zusammen und diskutiert mit der Community über ihre Auswahl.