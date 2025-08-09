XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende steht vor der Tür, der Kühlschrank ist gefüllt, die To-do-Liste wird ignoriert – und der Controller liegt schon bereit. Also raus mit der Wahrheit, XboxDynasty-Community: Was spielt ihr dieses Wochenende?
Was zockt ihr am Wochenende – Entspannung oder Eskalation? Oder – seien wir ehrlich – vielleicht auch einfach: „Was auch immer Game Pass heute ausspuckt!?“ – Wir verurteilen nichts. Außer Ragequits!
Oder ihr die Free Play Days für ein paar neue Kandidaten in eurer Spielesammlung oder lieber die aktuellen Xbox Deals & Angebote für neue Spielperlen?
Was spielt ihr an diesem Wochenende auf eurer Konsole?
Postet in den Kommentaren, was ihr dieses Wochenende spielen werdet, schließt euch mit anderen zusammen und diskutiert mit der Community über ihre Auswahl.
Geh heut mit dem großen rollbrett fahren an ein paar street spots ✌🏻😅 dann vielleicht später ein Lego game 🐙 bei mir wird et später dann Battlefield 6: Open Beta, Hexen un ein paar platformer ✌🏻 allen viel Spaß ob draußen oder drinnen 🛹
Sonntag bisschen Warframe 🤷🏻♂️
Final Fantasy 16, Wuthering Waves und Drive Me Crazy
Gar nichts
Schaue heute abend mal kurz bei BF6 rein. War bereits in der Pre Alpha dabei, die hatte aber noch deutlich mehr Ecken und Kanten. Den Rest mit Frau und Sohnemann verbringen. Dafür ist das Wetter gut und es gibt nix besseres als den kleinen im Fahrradsitz zu haben! 👌
Wuchang und Baldurs Gate 3 … Mit letzterem werde ich wohl lange beschäftigt sein. 🙈
Wuchang tritt noch meinen Hintern. Letztes Kapitel, aber da gedenken die Bosse doch tatsächlich nochmal meine Konzentration zu fordern. Dreist 😄
Ansonsten Lost in Random The Eternal Die – braucht lange bis es gut wird, jetzt eigentlich ganz entspannend 😅
Der Endboss wird ziemlich nervig, dafür ist der Rest gut machbar.
Ich bin mir immernoch unsicher wer der letzte Boss ist – ich hänge gerade bei dem Wiedergeborenen etwas fest weil der Schlafmangel der letzten Tage „ein wenig“ auf die Konzentration schlägt 😅
Die zweite Bo-Hexe war aber überraschend leicht.
Ja, die erste Bo Hexe war schwerer, mit wiedergeborenem Etwas meinst du wohl den Drachenkaiser, der war ok, hatte kaum Probleme.
Hab Against the Storm nochmal eine Chance gegeben und im zweiten Anlauf hat es mich echt gepackt. Das Spielprinzip und vor allem wie kein Durchlauf sich genau so anfühlt wie der Vorherige sind echt motivierend. Atmosphärisch fand ichs eh von Anfang an toll.
Leider komme ich mal wieder am Wochenende nicht zum Zocken.