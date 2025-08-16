XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende naht, der Controller ist aufgeladen, die Snacks stehen bereit – jetzt fehlt nur noch die wichtigste Entscheidung: Welches Game startet ihr als Erstes?

Shooter, Rennspiele, Bossfights – alles, was Puls und Herzfrequenz nach oben treibt? Open-Worlds, Abenteuer, vielleicht ein bisschen Crafting. Hauptsache, ihr könnt euch zurücklehnen und in eine andere Welt abtauchen – ohne ständig auf den Respawn-Timer zu starren? Indie-Geheimtipp, morgen ein AAA-Titel – Hauptsache, es lädt schnell und macht Spaß?

Oder nutzt ihr die Free Play Days für ein paar neue Kandidaten oder lieber die aktuellen Xbox Deals & Angebote für neue Spielperlen?

Was spielt ihr an diesem Wochenende auf eurer Konsole?

Schreibt es in die Kommentare und inspiriert die anderen – vielleicht landet euer Tipp schon heute auf einer neuen Festplatte!

  3. Ash2X 289700 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.08.2025 - 13:46 Uhr

    Ich hatte mal wieder Bock auf Code Vein – nach dem schon sehr harten, langen und schnelleren Wuchang echt sehr entspannend 😄

    0
  5. Captain Satan 113110 XP Scorpio King Rang 2 | 16.08.2025 - 14:01 Uhr

    Bin im Urlaub, Konsole steht Zuhause 😅
    Die Switch ist zwar mit dabei aber selbst die Kinder haben kein Bock auf Nintendo 😝
    Ich warte auf die ersten ROG Ally XBOX Tests von der Gamescom

    0
  7. d4wGkw0n 14160 XP Leetspeak | 16.08.2025 - 14:22 Uhr

    Habe ein New Game + bei AC Shadows gestartet, wahrscheinlich werde ich dort weiterspielen.
    Ansonsten irgendwas anderes nachholen.

    0

