XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende naht, der Controller ist aufgeladen, die Snacks stehen bereit – jetzt fehlt nur noch die wichtigste Entscheidung: Welches Game startet ihr als Erstes?

Shooter, Rennspiele, Bossfights – alles, was Puls und Herzfrequenz nach oben treibt? Open-Worlds, Abenteuer, vielleicht ein bisschen Crafting. Hauptsache, ihr könnt euch zurücklehnen und in eine andere Welt abtauchen – ohne ständig auf den Respawn-Timer zu starren? Indie-Geheimtipp, morgen ein AAA-Titel – Hauptsache, es lädt schnell und macht Spaß?

Oder nutzt ihr die Free Play Days für ein paar neue Kandidaten oder lieber die aktuellen Xbox Deals & Angebote für neue Spielperlen?

Was spielt ihr an diesem Wochenende auf eurer Konsole?

Schreibt es in die Kommentare und inspiriert die anderen – vielleicht landet euer Tipp schon heute auf einer neuen Festplatte!