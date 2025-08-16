XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende naht, der Controller ist aufgeladen, die Snacks stehen bereit – jetzt fehlt nur noch die wichtigste Entscheidung: Welches Game startet ihr als Erstes?
Shooter, Rennspiele, Bossfights – alles, was Puls und Herzfrequenz nach oben treibt? Open-Worlds, Abenteuer, vielleicht ein bisschen Crafting. Hauptsache, ihr könnt euch zurücklehnen und in eine andere Welt abtauchen – ohne ständig auf den Respawn-Timer zu starren? Indie-Geheimtipp, morgen ein AAA-Titel – Hauptsache, es lädt schnell und macht Spaß?
Oder nutzt ihr die Free Play Days für ein paar neue Kandidaten oder lieber die aktuellen Xbox Deals & Angebote für neue Spielperlen?
Was spielt ihr an diesem Wochenende auf eurer Konsole?
Schreibt es in die Kommentare und inspiriert die anderen – vielleicht landet euer Tipp schon heute auf einer neuen Festplatte!
Falls ich spiele, dann vermutlich Oddsparks.
Football Manager 24 und Unicorn Overlord
Ich hatte mal wieder Bock auf Code Vein – nach dem schon sehr harten, langen und schnelleren Wuchang echt sehr entspannend 😄
Gears of War 2 Classic Horde und Warframe!😎🦾
Bin im Urlaub, Konsole steht Zuhause 😅
Die Switch ist zwar mit dabei aber selbst die Kinder haben kein Bock auf Nintendo 😝
Ich warte auf die ersten ROG Ally XBOX Tests von der Gamescom
wahrscheinlich das neue Doom
Habe ein New Game + bei AC Shadows gestartet, wahrscheinlich werde ich dort weiterspielen.
Ansonsten irgendwas anderes nachholen.