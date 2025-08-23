XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende steht vor der Tür – die einen gehen feiern, die anderen shoppen … aber wir alle wissen: Der Controller ruft!

Die Frage ist nur: Womit verbringt ihr eure kostbare Gaming-Zeit?

Team Abenteuer: Storygames, Open Worlds und Quests, bei denen die Zeit schneller verschwindet als die Snacks neben euch.

Team Überraschung: Ihr lasst euch treiben – vielleicht ein Indie, vielleicht ein Klassiker aus dem Game Pass. Hauptsache, es funkt. Oder doch was ganz anderes?

Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel läuft bei euch dieses Wochenende? Teilt es mit uns – vielleicht entdeckt der eine oder andere ja einen neuen Favoriten.