XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende steht vor der Tür – die einen gehen feiern, die anderen shoppen … aber wir alle wissen: Der Controller ruft!
Die Frage ist nur: Womit verbringt ihr eure kostbare Gaming-Zeit?
- Team Dauerfeuer: Ihr stürzt euch in Shooter, Raids oder Battle Royale und wollt Action pur.
- Team Abenteuer: Storygames, Open Worlds und Quests, bei denen die Zeit schneller verschwindet als die Snacks neben euch.
- Team Überraschung: Ihr lasst euch treiben – vielleicht ein Indie, vielleicht ein Klassiker aus dem Game Pass. Hauptsache, es funkt. Oder doch was ganz anderes?
Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel läuft bei euch dieses Wochenende? Teilt es mit uns – vielleicht entdeckt der eine oder andere ja einen neuen Favoriten.
Hell is Us Demo, Nikoderiko Demo, Pac Man Demo😂
GTA IV 😁
Fortnite
Delta Force, BF2042, Hustler und werde mit AC Mirage anfangen
ATS auf dem Steam Deck und Sengoku Dynasty auf der PS5.
Bin zurzeit nicht allzu motiviert beim Gaming. Schaue aber nach Jahren mal wieder die Serie Lost und sie begeistert mich noch genauso wie damals. Bleibt auch nach 15-20 Jahren meine Alltime Fave. Zeitlos gut.
Assassin’s Creed Shadows, man wie ich das Spiel liebe. So eine wunderschöne Spielwelt. Und ich möchte The Rogue Prince of Persia ausprobieren. Bin gespannt🙂
Assassin’s Creed Shadows verkauft sich wie geschnitten Brot…Ubisoft lacht sich ins Fäustchen.
Death Stranding 2 dagegen? Sagen wir mal so: Wenn’s ein Rennen wäre, hätte Kojima noch nicht mal den Motor gestartet.
Und jetzt sitzt er da, frustriert über die PS5-Exklusivität…als hätte er gerade gemerkt, dass man mit angezogener Handbremse nicht auf die Überholspur kommt.
Ich spiele Expedition 33 zu Ende. Bin so ziemlich vor dem Finale und möchte jetzt noch ein wenig erkunden.
Battlefield 2042 gezwungenermaßen, wegen der bf6 skins die richtig gut aussehen.