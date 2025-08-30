XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Vor uns steht das Wochenende – manche feiern, andere shoppen, aber wir wissen alle: Der Controller ruft!

Die Frage ist nur: Womit verbringt ihr dieses Wochenende eure Gaming-Zeit?

Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel läuft bei euch dieses Wochenende? Teilt es mit uns – vielleicht entdeckt der eine oder andere ja einen neuen Favoriten.