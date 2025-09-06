XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

So viele Neuerscheinungen, neue Titel im Xbox Game Pass und zum Glück steht das Wochenende an und der Controller ruft auch schon wieder!

Die Frage ist nur: Was spielt ihr am Wochenende?

Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel läuft bei euch dieses Wochenende? Teilt es mit uns – vielleicht entdeckt der eine oder andere ja einen neuen Favoriten.