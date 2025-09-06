XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

So viele Neuerscheinungen, neue Titel im Xbox Game Pass und zum Glück steht das Wochenende an und der Controller ruft auch schon wieder!
Die Frage ist nur: Was spielt ihr am Wochenende?
Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel läuft bei euch dieses Wochenende? Teilt es mit uns – vielleicht entdeckt der eine oder andere ja einen neuen Favoriten.
Grounded und Ninja Gaiden Ragebound.
Persona 4 Golden immer noch. Ende Oktober ist es nun in Inaba, also geht es so langsam in Richtung Endgame. Und bevor ich den Abspann nicht gesehen habe, wird kein neues Spiel angefangen. Bis dahin habe ich dann noch Zeit, mich zu entscheiden, denn aktuell schwirrt mir eine Handvoll Kandidaten durch den Kopf.