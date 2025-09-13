XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Die freie Zeit naht und der Controller ruft! Doch die Frage ist: Welche Welten zieht ihr euch dieses Wochenende rein?
- Borderlands 4: Chaos, Loot und jede Menge Kugeln – perfekt, wenn ihr das Wochenende im Koop-Modus verbringen wollt.
- Hollow Knight: Silksong: Düster, knifflig und wunderschön – für alle, die Lust auf Herausforderung und Atmosphäre haben.
- Etwas ganz anderes: Vielleicht habt ihr ja ganz andere Pläne und ein Spiel im Laufwerk, das niemand erwartet.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Game steht bei euch dieses Wochenende auf dem Plan?
Teilt es mit uns in den Kommentaren – vielleicht entdeckt der eine oder andere ja einen neuen Favoriten.
Das selbe wie jedes Wochenende Pinky,
Kingdom Come Deliverance 2 🙂
Narf
Foxhoundrun.
Rainbow Six und Terminator resistance complete Edition
Metal Eden und AC Shadows
Hab Shinobi beendet, was ein grandioses Spiel, aber Platin ist mir dann doch zu hart und zeitraubend.
Als nächstes mal schauen was ich zocke, vielleicht schau ich mal in Monkey Island rein, aber gerade irgendwie eher bock auf Hogwarts.
Ich hätte gerne mit meinem Kumpel Helldivers 2 gespielt. Seitdem er einen neuen Internetanschluss u. Router hat, funktioniert das nicht mehr. Chat bricht ab und wir können nicht mehr im multiplayer spielen. Wir sind ratlos…
Schonmal geschaut auf was sein NAT Anschluss steht. Vielleicht hat der Router den auf strikt stehen, da gibt es die meisten Probleme.
Ich bin bei Alan Wake 2 am Finale des Spiels angelangt und versuche es an diesen Wochenende zu beenden.Und falls mir das gelingt wird mit Gears of War Reloaded🔥weiter gemacht.Ausserdem würde noch in frage kommen das Spiel Murdered: Soul
Suspect was ich mir nochmal für die Xbox geholt habe für unter 3€😅sowie Far Cry 2+3 die ich ebenfalls sehr günstig geschossen habe und noch paar mehr Spiele die noch offen sind oder wo ich weiter Zocken müsste🎮😉✌️.
Murdered Soul hab ich mir letztens auch nochmal runtergeladen aber noch nicht dazu gekommen, glaube das greife ich nächste Woche mal an 😅
Gears bockt leider überhaupt nicht mehr, dafür kenne ich die Story und jeden Winkel zu gut, zu oft in der Vergangenheit gespielt 😆
Hab mich gestern noch durch Gears of War: Reloaded gequält – ja, die Betonung liegt auf gequält.
Jetzt widme ich mich nur noch Borderlands 4. Das machte schon in den ersten Stunden so viel Spaß!
In Diablo IV langsam auf die höchsten Pits vorbereiten.