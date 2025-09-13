XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Die freie Zeit naht und der Controller ruft! Doch die Frage ist: Welche Welten zieht ihr euch dieses Wochenende rein?

Borderlands 4: Chaos, Loot und jede Menge Kugeln – perfekt, wenn ihr das Wochenende im Koop-Modus verbringen wollt.

Hollow Knight: Silksong: Düster, knifflig und wunderschön – für alle, die Lust auf Herausforderung und Atmosphäre haben.

Etwas ganz anderes: Vielleicht habt ihr ja ganz andere Pläne und ein Spiel im Laufwerk, das niemand erwartet.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Game steht bei euch dieses Wochenende auf dem Plan?

Teilt es mit uns in den Kommentaren – vielleicht entdeckt der eine oder andere ja einen neuen Favoriten.