XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole vollgepackt mit neuen Spielen und die Snacks stehen bereit – und jetzt stellt sich wieder die alles entscheidende Frage: Was zockt ihr dieses Wochenende?
- Action & Adrenalin: Shooter, Bosskämpfe oder Multiplayer – alles, was das Herz schneller schlagen lässt.
- Story & Abenteuer: Open Worlds, epische Storygames oder ruhige Entdeckungsreisen – für alle, die das Eintauchen lieben.
- Etwas ganz anderes: Indie-Titel, alte Klassiker oder einfach spontan, was gerade Laune macht.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel läuft bei euch an diesem Wochenende?
Teilt es in den Kommentaren – vielleicht entdeckt ihr so den nächsten Geheimtipp!
Das selbe wie jeden Abend Pinky, Kingdom Come: Deliverance 2.
Ja, ich wiederhole mich… es dauert xD
Ich hab Alan Wake 2 beendet und gleich NG+ gestern Abend/heute Nacht angefangen um noch das ein oder andere Achievment zu holen.Es steht bei mir ausserdem Murdered: Soul Suspect,Far Cry 3,Gears of War Reloaded,Wolfenstein Youngblood und RE Village in der engeren Auswahl🎮😉✌️.
Helldivers bisschen und FIFA Karriere starten. Hab irgendwie bock drauf – Story spiele müssen noch warten bis Oktober
Forza Horizon 5 (PC) an meinem 4K TV normalerweise, leider stürzt jedoch das Spiel von 4-5 Rennstunden immer ab. Da hilft neu installieren des Spiels nicht. Hab alle Treiber auf dem neusten Stand, daran hilft aber auch nichts. Naja PC ist doch nicht so gut wenn mit 4K TV angeschlossen ist. Dann warte ich lieber auf One Piece Pirate Warriors 4 für die Xbox Series X. Das wird jedoch etwas dauern. Coming Soon heisst ja nicht nur paar Tage sondern sicher auch ein paar Wochen oder? 🙈🙈
Eigentlich wollte ich wolfenstein youngblood spielen.
Aber das ist extrem langweilig.
Hätte ich nach den 2 richtig starken Hauptteilen nicht gedacht.
Also wird’s bei mir jetzt Deep Rock survivor.
Ich weiß es noch gar nicht.
Leider gabe ich die Tage Deep Rock Galactic Survivor gestartet und damit ein neues Suchtspiel gefunden, welches meine wertvolle Zeit gnadenlos auffrisst. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem noch Mafia The Old Country zu starten, aber ich bezweifle es🙄😂