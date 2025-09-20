XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende ist da, die Konsole vollgepackt mit neuen Spielen und die Snacks stehen bereit – und jetzt stellt sich wieder die alles entscheidende Frage: Was zockt ihr dieses Wochenende?

Action & Adrenalin: Shooter, Bosskämpfe oder Multiplayer – alles, was das Herz schneller schlagen lässt.

Story & Abenteuer: Open Worlds, epische Storygames oder ruhige Entdeckungsreisen – für alle, die das Eintauchen lieben.

Etwas ganz anderes: Indie-Titel, alte Klassiker oder einfach spontan, was gerade Laune macht.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel läuft bei euch an diesem Wochenende?

Teilt es in den Kommentaren – vielleicht entdeckt ihr so den nächsten Geheimtipp!