XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende steht vor der Tür, die Konsole wartet nur darauf, eingeschaltet zu werden – aber die große Frage ist: Welches Spiel packt ihr dieses Mal an?

Ob neuer Blockbuster, Klassiker aus dem Backlog oder ein Indie-Geheimtipp – wir sind gespannt, was bei euch auf dem Bildschirm landet!

Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel läuft bei euch an diesem Wochenende?

Teilt es in den Kommentaren – vielleicht entdeckt ihr so den nächsten Geheimtipp!