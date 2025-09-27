XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

22 Autor: , in News / XboxDynasty
Übersicht

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende steht vor der Tür, die Konsole wartet nur darauf, eingeschaltet zu werden – aber die große Frage ist: Welches Spiel packt ihr dieses Mal an?

Ob neuer Blockbuster, Klassiker aus dem Backlog oder ein Indie-Geheimtipp – wir sind gespannt, was bei euch auf dem Bildschirm landet!

Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel läuft bei euch an diesem Wochenende?

Teilt es in den Kommentaren – vielleicht entdeckt ihr so den nächsten Geheimtipp!

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu XboxDynasty

22 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Lord Maternus 339700 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.09.2025 - 09:38 Uhr

    Nach Wochen endlich mal eine andere Antwort als Persona 4 Golden: Ich habe mit Control und Hollow Knight angefangen.

    0
    • danbu 60750 XP Stomper | 27.09.2025 - 09:50 Uhr
      Antwort auf Lord Maternus

      Und, welche Spielzeit war es am Ende für Persona?
      Glaub ich hab ja damals für die nicht Golden-Version schon über 80 gebraucht.

      0
  4. Ripperdom 21195 XP Nasenbohrer Level 1 | 27.09.2025 - 09:44 Uhr

    Wie heißt dieser Titel, der vor kurzem im Pass erschienen ist, von Square Enix? Das habe ich runtergeladen und werde da nachher mal reingehen.

    0
  5. Terendir 136340 XP Elite-at-Arms Silber | 27.09.2025 - 09:45 Uhr

    Das selbe wie jeden Abend Pinky, KCD2 😛
    Und ja, ich wiederhole mich *hust*

    0
  6. danbu 60750 XP Stomper | 27.09.2025 - 09:48 Uhr

    Werde heute abend Silent Hill F weiterzocken. Bisher leider weniger dazu gekommen, als ich gerne wäre.

    0

Hinterlasse eine Antwort