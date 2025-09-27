XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende steht vor der Tür, die Konsole wartet nur darauf, eingeschaltet zu werden – aber die große Frage ist: Welches Spiel packt ihr dieses Mal an?
Ob neuer Blockbuster, Klassiker aus dem Backlog oder ein Indie-Geheimtipp – wir sind gespannt, was bei euch auf dem Bildschirm landet!
Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel läuft bei euch an diesem Wochenende?
Teilt es in den Kommentaren – vielleicht entdeckt ihr so den nächsten Geheimtipp!
Nioh 1 Remaster, ich bin hin und weg.
Immer noch Helldivers 2 und AC Mirage.
Nach Wochen endlich mal eine andere Antwort als Persona 4 Golden: Ich habe mit Control und Hollow Knight angefangen.
Und, welche Spielzeit war es am Ende für Persona?
Glaub ich hab ja damals für die nicht Golden-Version schon über 80 gebraucht.
Wie heißt dieser Titel, der vor kurzem im Pass erschienen ist, von Square Enix? Das habe ich runtergeladen und werde da nachher mal reingehen.
Visions of Mana, muss ich auch noch zocken.
Dank dir 🙂
Genau, die Demo war damals echt klasse.
Das selbe wie jeden Abend Pinky, KCD2 😛
Und ja, ich wiederhole mich *hust*
Werde heute abend Silent Hill F weiterzocken. Bisher leider weniger dazu gekommen, als ich gerne wäre.