XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende steht vor der Tür, die Konsole wartet nur darauf, eingeschaltet zu werden – aber die große Frage ist: Welches Spiel packt ihr dieses Mal an?
- Team Blockbuster: Ihr stürzt euch in die neuesten AAA-Hits und jagt Achievements am laufenden Band.
- Team Klassiker: Ihr grabt alte Favoriten aus und zeigt, dass gute Spiele einfach nie altern.
- Team Überraschung: Ihr spielt spontan, worauf ihr Lust habt – Hauptsache, Controller an und Alltag aus.
Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel läuft bei euch an diesem Wochenende?
Teilt es in den Kommentaren – vielleicht entdeckt ihr so den nächsten Geheimtipp!
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles ♥️, Resident Evil Village & Assassin’s Creed Mirage. 🙂
Team Überraschung 😅 werd Doom, Revenge of the Savage Planet, Crushborgs und ein paar platformer spielen 🐙
Digimon und FF14 ^~^
Hatte eigentlich vor mal die Kampagne von BO6 auszuprobieren
aber ohne PS Plus Essential nicht verfügbar
Soviel zu kostenlos testen 👎
Contractors Exfilzone, Battlefield, Farthest Frontier.
Metaphor Refantazio hauptsächlich, Black Ops 6 Saison 6 und etwas Deep Rock Galactic Survivor.
Ich jage die Sechs…
Kindergeburtstag. Und am Abend zur Entspannung ein bisschen Control und dann noch Hollow Knight. Will da noch ein paar Prozent Completion machen.