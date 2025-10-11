XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende steht vor der Tür, die Konsole wartet nur darauf, eingeschaltet zu werden – aber die große Frage ist: Welches Spiel packt ihr dieses Mal an?

Team Blockbuster: Ihr stürzt euch in die neuesten AAA-Hits und jagt Achievements am laufenden Band.

Team Klassiker: Ihr grabt alte Favoriten aus und zeigt, dass gute Spiele einfach nie altern.

Team Überraschung: Ihr spielt spontan, worauf ihr Lust habt – Hauptsache, Controller an und Alltag aus.

Also, XboxDynasty-Community: Welches Spiel läuft bei euch an diesem Wochenende?

Teilt es in den Kommentaren – vielleicht entdeckt ihr so den nächsten Geheimtipp!